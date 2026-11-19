Rạng sáng nay, giá vàng thế giới có lúc chỉ còn 3.728 USD/ounce, sau đó phục hồi nhẹ trở lại - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới liên tục mất các mốc quan trọng vì sức ép lãi suất

So với mức đỉnh 5.600 USD/ounce đã lập hồi tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm đến 1.867 USD/ounce, tương đương 33,4% và thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn gần đây giá vàng thế giới liên tục để mất các mốc quan trọng là 4.000 USD/ounce, 3.900 USD/ounce, 3.800 USD/ounce và đang tiến sát về ngưỡng 3.700 USD/ounce.

Mức giảm quá mạnh này cũng nằm ngoài dự báo của các chuyên gia.

Theo phân tích, giá vàng giảm mạnh sau khi báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới từ đó tạo sức ép lên giá vàng.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP quý 4 của Mỹ lên 2,4% tính theo tốc độ quy đổi cả năm, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Một số chuyên gia dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 12 và có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 1 và tháng 3-2027 nhưng cũng dự báo Fed chọn bước nhảy lãi suất lên đến 0,5% trong cuộc họp tháng 12.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng





So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,7 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N

Trong một diễn biến khác, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tích lũy vàng như một phần trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ bất chấp những biến động gần đây.

Lực cầu này dù không thể chặn đà suy giảm trong ngắn hạn của giá vàng nhưng cũng giúp hạn chế đà điều chỉnh.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ còn tương đương 116,5 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước giảm rất chậm. Giá vàng miếng SJC bán ra chiều 18-11 ở mức 137,2 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 500.000 triệu đồng/lượng so với buổi sáng dù giá vàng thế giới giảm gần 2,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng 9999 bán ra ở mức 137 triệu đồng/lượng, mua vào 133 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh của năm nay là 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 54,8 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 141 triệu đồng/lượng, mua vào 137 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với buổi chiều 18-11.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 137 triệu đồng/lượng, mua vào 135,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới cũng giảm mạnh về mức 45,01 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,4 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,598 triệu đồng/lượng và mua vào 1,545 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,614 triệu đồng/lượng, mua vào 1,563 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,443 triệu đồng/lượng, mua vào 1,4 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Giá vàng trong nước đã giảm 53 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh của năm nay Giá vàng thế giới bất ngờ giảm 146 USD/ounce, tương đương 3,64%, trong phiên giao dịch cuối tuần, đóng cửa hôm nay, 31-10, chỉ còn 3.876,4 USD/ounce. Đây cũng là mức đáy trong vòng một năm qua.



