Giá vàng thế giới giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h ngày 19-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.737 USD/ounce, giảm hơn 124 USD/ounce, tương đương 3,2% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới có lúc giảm về 3.700 USD

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 18-11 tại Mỹ, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống 3.719,5 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025.



Theo Reuters, áp lực bán gia tăng sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Nội dung biên bản cho thấy phần lớn quan chức lo ngại lạm phát có thể tiếp tục dai dẳng và để ngỏ khả năng cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, dù Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống lạm phát. Ông đề cập khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 hoặc phát tín hiệu về tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027.

Những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed trước đó cũng góp phần củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 19-11 theo giờ Việt Nam - Dữ liệu: TradingView

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược xác suất khoảng 95% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Trong khi đó, xác suất tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm được điều chỉnh lên 7,3% sau khi biên bản cuộc họp được công bố, từ mức 5,3% trước đó.

Diễn biến này thúc đẩy đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng, đồng thời gây sức ép lên thị trường kim loại quý. Chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - sáng nay được ghi nhận ở mức 103,81 điểm, tăng 0,02% trong ngày.

Nhận định về diễn biến này, chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong cho rằng biên bản họp Fed khó mang lại động lực phục hồi cho vàng khi phần lớn quan chức vẫn nghiêng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Ông cảnh báo nếu xu hướng hiện tại không sớm đảo chiều, giá vàng có thể kiểm định vùng 3.350 - 3.450 USD/ounce trong những tuần tới.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 19-11 được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng hôm qua, cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm 500.000 đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.

Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trái ngược với diễn biến giảm sâu của giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,45 USD/ounce, tương đương 1,01%, lên 45,66 USD/ounce ở chiều bán ra.

Giá dầu Brent giảm nhẹ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent chốt phiên giao dịch ngày 18-11 ở mức 91,95 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,75 USD, tương đương 3,2%, xuống 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26-8.

Theo Reuters, giá dầu giảm sau khi số liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại nước này tăng mạnh hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Cụ thể, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 3,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13-11, lên 417,8 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ dự báo tăng 58.000 thùng. Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,6 triệu thùng được dự báo.

Áp lực từ nguồn cung gia tăng lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn, cùng các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 62.466 USD/BTC, giảm 3,52% trong 24 giờ qua.

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