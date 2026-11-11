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Giá cả đầu ngày: Trái su non vùng Bảy Núi 50.000 đồng/kg, khoai tây Mỹ đẩy mạnh khuyến mãi, dừa tươi nhích lên

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
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ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH
HẢI KIM
HẢI KIM

Thị trường nông sản những ngày đầu tháng 11 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều: su Núi Cấm (An Giang) vào mùa thu hoạch rộ, giá giảm so với đầu vụ; dừa tươi miền Tây nhích tăng nhờ nhu cầu giải khát cải thiện.

Giá cả đầu ngày: Trái su non đặc sản vùng Bảy Núi 50.000 đồng/kg, khoai tây Mỹ đẩy mạnh khuyến mãi - Ảnh 1.

Su non bày bán tại chợ Tri Tôn, tỉnh An Giang giá 50.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, khoai tây Mỹ được các siêu thị giảm giá để kích cầu tiêu dùng, hiện nông sản này được bán tại các siêu thị với giá 49.000 - 75.000 đồng/gói 500g, cao hơn nhiều dòng khoai tây phổ thông trên thị trường.

Su Núi Cấm vào mùa thu hoạch

Những tháng cuối năm, người dân vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang bước vào mùa thu hoạch trái su, thương lái thu mua tại vườn giá từ 30.000 đồng/kg, trong khi tại chợ mức 50.000 đồng/kg và giá giảm dần khi vào cuối vụ.

Đầu vụ, trái su được thu mua với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Hiện nay, chính thức vào mùa su, sản lượng tăng mạnh, giá bán tại vườn mức 30.000 - 40.000 đồng/kg.

Theo nhà vườn trồng su trên núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, giá su hiện nay có giảm so với tháng trước, nhưng do sản lượng tăng nên thu nhập khá. Trung bình mỗi ngày nhà vườn thu hoạch được từ 60-70kg.

Trong khi đó các vựa thu mua su Núi Cấm cho biết thời điểm thu hoạch rộ, mỗi ngày thu mua được trên 700kg. Trái su non được phân phối đến các chợ đầu mối như Tri Tôn, Châu Đốc, Long Xuyên và TP.HCM.

Ghi nhận tại chợ Tri Tôn, tỉnh An Giang, su non được bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg tùy chỗ, do nhà vườn thu hoạch ít tự đem bán giá sẽ rẻ hơn so với tiểu thương mua đi bán lại kiếm lời.

Trái su Núi Cấm được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là loại su non, có thể chế biến thành nhiều món ăn như luộc, hầm canh, xào.

Dừa tươi nhích lên, dừa khô giữ giá cao

Giá cả đầu ngày: Trái su non đặc sản vùng Bảy Núi 50.000 đồng/kg, khoai tây Mỹ đẩy mạnh khuyến mãi - Ảnh 2.

Một điểm bán dừa tươi ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Giá dừa tươi và dừa khô tại một số địa phương khu vực miền Tây có biến động nhẹ. Trong đó, giá dừa tươi có xu hướng nhích tăng, còn dừa khô tiếp tục duy trì mức giá khá cao.

Theo ghi nhận từ thị trường, đối với dừa xiêm xanh, loại trái đẹp, chất lượng tốt hiện được thu mua với giá 45.000 - 47.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/chục so với nửa tháng trước. Hàng loại thường có giá 40.000 - 45.000 đồng/chục, trong khi dừa nhỏ, trái xấu có giá khoảng 25.000 đồng/chục.

Đối với dừa Mã Lai chu, giá loại đẹp dao động 40.000 - 45.000 đồng/chục (giá không đổi); hàng loại thường ở mức 35.000 - 40.000 đồng/chục, còn hàng nhỏ, chất lượng thấp có giá 20.000 - 25.000 đồng/chục. Do đặc điểm trái nhỏ, ít nước nên loại dừa này có sức tiêu thụ thấp hơn một số giống dừa khác.

Trong khi đó, dừa Mã Lai bầu có giá nhỉnh hơn. Hàng tuyển, trái to đẹp được thu mua 45.000 - 47.000 đồng/chục (tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/chục); hàng loại thường có giá 40.000 - 45.000 đồng/chục, còn hàng nhỏ, trái xấu khoảng 25.000 đồng/chục.

Ở mặt hàng dừa khô, loại còn nguyên vỏ, trái lớn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được thương lái thu mua tại vườn với giá 75.000 - 80.000 đồng/chục. Trường hợp thương lái trực tiếp đến vườn thu gom, tự vận chuyển, giá khoảng 70.000 - 75.000 đồng/chục.

Ông Bùi Minh Tâm, thương lái thu mua dừa ở Vĩnh Long, cho biết giá dừa tươi gần đây có xu hướng tăng do thời tiết nắng nóng trở lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ dừa uống nước tăng. Tại TP Cần Thơ, một tiểu thương kinh doanh dừa tươi ở chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú) cho hay khoảng một tuần qua, sức mua tăng đáng kể do thời tiết oi nóng. Hiện dừa tươi được bán tại chợ với giá 12.000 - 13.000 đồng/trái.

Khoai tây Mỹ khuyến mãi, tìm sức mua

Giá cả đầu ngày: Trái su non đặc sản vùng Bảy Núi 50.000 đồng/kg, khoai tây Mỹ đẩy mạnh khuyến mãi - Ảnh 3.

Lượng tiêu thụ khoai tây Mỹ ở Việt Nam còn chậm nhưng giữ được đà tăng qua mỗi năm - Ảnh: HẢI KIM

Khoai tây Mỹ được bán tại các siêu thị ở TP.HCM dưới dạng đóng gói 500g với giá từ 49.000 - 75.000 đồng/gói tùy loại. Trong đó, dòng khoai tây tím, có định vị riêng và không cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm Trung Quốc, có giá bán cao nhất. Đây là dòng sản phẩm đặc trưng của Mỹ, khác biệt về chủng loại và màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Bà Đặng Thị Đông Phương, đại diện Hiệp hội Nông sản Mỹ tại Việt Nam, cho biết khoai tây Mỹ hiện có mức tiêu thụ tương đối ổn định tại Việt Nam nhưng chưa thực sự bứt phá, chủ yếu do giá thành còn cao và thói quen tiêu dùng, chế biến của người Việt chưa phổ biến với một số dòng sản phẩm đặc thù.

Hiện khoai tây Mỹ chủ yếu được phân phối tại các hệ thống bán lẻ và siêu thị như MM Mega Market, Lotte, Emart, Annam Gourmet, Nam An, Farmer's Market... Dù vậy, mức giá cao vẫn là một trong những rào cản khiến sản phẩm khó tiếp cận số đông người tiêu dùng.

Theo bà Phương, khoai tây Mỹ vẫn chịu bất lợi về giá do thuế nhập khẩu và biến động tỉ giá. Hiện thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng khoai tây Mỹ là 20%. Nhân dịp tuần lễ xúc tiến hàng Mỹ tại các siêu thị ở TP.HCM, khoai tây Mỹ đang được khuyến mãi giảm giá sâu như khoai tây tím còn 65.000 đồng/túi, giảm 10.000 đồng/túi, khoai tây đỏ còn 39.000 đồng/túi...

Giá cả đầu ngày: Trái su non đặc sản vùng Bảy Núi 50.000 đồng/kg, khoai tây Mỹ đẩy mạnh khuyến mãi - Ảnh 4.Khoai tây và khoai lang: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân, giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa?

Khoai tây và khoai lang là các loại rau củ chứa tinh bột, đều có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

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    Chủ đề: giá nông sản Giá cả đầu ngày trái dừa

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