Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, phát biểu tại ngày hội nhân ái vì cộng đồng 18-11 trong khuôn khổ festival Nhân ái 2026 - Ảnh: CTĐ

Đây là lần đầu tiên Hội tổ chức một festival chuyên biệt về nhân ái, tạo không gian kết nối cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và tình nguyện viên cùng chung tay thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Festival Nhân ái 2026 không chỉ kết nối những tấm lòng thiện nguyện mà còn hướng đến vận động 10.000 phần quà Tết, mang mùa xuân ấm áp đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Trao yêu thương đến cộng đồng

Chương trình trao quà tặng đến người khó khăn - Ảnh: CTĐ

Trong hai ngày 17 và 18-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức 29 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng tại 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thu hút khoảng 870 học viên. Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tai nạn, chấn thương, đuối nước, hỏa hoạn và thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Chỉ một hành động sơ cấp cứu đúng cách, được thực hiện kịp thời trong những phút đầu tiên cũng có thể góp phần cứu sống một con người, giảm thiểu thương tích và những hậu quả đáng tiếc", ông Nhựt nhấn mạnh.

Cùng với hoạt động tập huấn, chương trình "Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng" được tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. 30 xe bán tải, mỗi địa phương 10 xe, trao tổng cộng 600 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 650.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là 510 triệu đồng, do Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM và Câu lạc bộ Trái Tim Hồng đồng hành.

Một hoạt động khác cũng mang đến niềm vui giản dị cho người dân là "Chuyến xe nghĩa tình - Cắt tóc miễn phí". Phối hợp cùng Công ty cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam, ban tổ chức triển khai 20 xe lưu động, mỗi xe bố trí bốn vị trí cắt tóc, đến các phường, xã, bệnh viện và trường học có nhu cầu.

Bên cạnh đó, ngày hội hiến máu tình nguyện tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cơ sở 3, số 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu, tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu.

Kết nối 10.000 phần quà Tết đến người khó khăn

Bà Đặng Thị Minh Hiếu, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao quà đến người khó khăn - Ảnh: CTĐ

Điểm nhấn của Festival là chương trình đi bộ đồng hành "Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái", diễn ra sáng 19-11 tại khu vực Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, gồm học sinh, sinh viên, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân.

Hành trình đi bộ không chỉ khuyến khích rèn luyện sức khỏe mà còn hướng đến mục tiêu vận động ít nhất 10.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ban tổ chức sẽ tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước. Hội cũng vận động 150 bộ dụng cụ sơ cấp cứu phục vụ công tác ứng phó thiên tai, thảm họa tại cộng đồng. Dịp này, 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu hoạt động tại cộng đồng cũng ra mắt.

Song song đó, không gian kết nối nhân ái sẽ là nơi doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và người dân gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, đăng ký tham gia tình nguyện, giới thiệu các chương trình nhân đạo và kết nối.

Ngày hội thu hút đông đảo người tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: CTĐ