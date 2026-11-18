Xuất khẩu thép vào EU thêm khó - Ảnh: C.D.

Theo Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành quy định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ.



Trong đó, Việt Nam chịu mức thuế 16%, Ấn Độ 9,5%, Nhật Bản 27,9%, Đài Loan 20,7 - 27% và Thổ Nhĩ Kỳ 3 - 7,8%. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 17-11.

Ủy ban châu Âu cho biết thị trường thép cán nguội dạng phẳng của EU có quy mô khoảng 23,2 tỉ euro, trong khi giá trị nhập khẩu sản phẩm này từ Việt Nam khoảng 125 triệu euro.



Các sản phẩm chịu thuế chủ yếu là thép cán nguội dạng phẳng chưa phủ, mạ hoặc tráng, thuộc một số mã hàng trong nhóm 7209, 7211, 7225 và 7226. Thép không gỉ và một số sản phẩm chuyên dụng được loại trừ.

Vụ việc được EU khởi xướng điều tra từ tháng 9-2025, sau đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER). Việc áp thuế 16% có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của thép Việt Nam tại thị trường EU. Trước diễn biến này, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg khuyến nghị doanh nghiệp rà soát mã hàng, mức thuế, chứng từ nhập khẩu và phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi khi quy định được thực thi.