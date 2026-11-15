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Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim muốn mua 5 triệu cổ phiếu NKG

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Nhi sẽ sở hữu hơn 1% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim muốn mua 5 triệu cổ phiếu NKG - Ảnh 1.

Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu - Ảnh: NKG

Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Hồ Uyển Nhi. Theo đó, bà Hồ Uyển Nhi đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG với mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18-11 đến 16-12-2026.

Bà Hồ Uyển Nhi là con gái của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thép Nam Kim. Ông Quang đang sở hữu 78,14 triệu cổ phiếu NKG, tương đương 15,87% vốn điều lệ.

Hiện bà Nhi chưa sở hữu cổ phiếu NKG nào. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, bà sẽ nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 1,02% vốn của Thép Nam Kim. Giá trị giao dịch dự kiến là 50 tỉ đồng theo mệnh giá.

Nếu tính theo giá đóng cửa phiên 13-11 là 12.350 đồng/cổ phiếu, bà Nhi cần chi khoảng 61,75 tỉ đồng để hoàn tất giao dịch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người thân của ông Hồ Minh Quang đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp. Hồi giữa tháng 5-2026, ông Hồ Minh Phát, con trai ông Quang, đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu NKG. Sau giao dịch, ông Phát nâng lượng sở hữu lên 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,23% vốn điều lệ.

Diễn biến đăng ký mua của bà Nhi diễn ra sau khi cổ phiếu NKG có nhịp hồi phục mạnh. Tính từ vùng đáy đầu tháng 10-2026, thị giá mã này đã tăng gần 40%.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần gần 12.884 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỉ đồng, tăng gần 125%.

Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim muốn mua 5 triệu cổ phiếu NKG - Ảnh 3.Lợi nhuận một số doanh nghiệp thép đang tăng mạnh, vì sao?

Kết quả kinh doanh quý 3-2026 của Thép tấm lá Thống Nhất, Thép Thủ Đức - VNSTEEL và Thép Nhà Bè - VNSTEEL có điểm chung về việc cải thiện lợi nhuận gộp so với cùng kỳ năm 2025.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: thép Nam Kim cổ phiếu thép

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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