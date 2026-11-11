Dùng ghe đưa 2 người dân bị thương qua vùng ngập đến bệnh viện

Tổ xung kích thôn Mỹ Xuyên dùng ghe đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt để đến bệnh viện - Ảnh: NGỌC THIỆN

Ngày 11-11, Tổ xung kích thôn Mỹ Xuyên (xã Quảng Điền, TP Huế) dùng ghe đưa hai phụ nữ bị thương ở vùng ngập lụt ra đường chính để ô tô chở đến cơ sở y tế.

Ông Trịnh Ngọc Thiện - Trưởng Thôn Mỹ Xuyên - cho biết bà T.T.P. bị ngã gãy xương khi đang thu dọn đồ đạc tránh nước lũ. Đến sáng hôm sau, bà liên hệ cán bộ thôn nhờ đưa đi bệnh viện.

Do đường vào nhà bà P. bị ngập, tổ xung kích thuê ghe của người dân để tiếp cận, đưa bà ra đường chính.

Cũng trong sáng 11-11, thôn nhận được đề nghị hỗ trợ bà N.T.C., sống cách nhà bà P. khoảng 2km.

Bà C. bị chấn thương ở chân nên không thể tự đến cơ sở y tế. Tổ xung kích tiếp tục dùng ghe đón bà vượt vùng lũ, đưa ra đường chính.

Sáng 11-11 nhiều khu vực tại xã Quảng Điền vẫn ngập trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền - cho biết cả hai người bị thương sau đó được ô tô chở đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Theo lãnh đạo xã, do ảnh hưởng của mưa lớn và việc điều tiết hồ chứa khiến nước sông Bồ dâng cao, làm ngập một số tuyến đường liên thôn.

Đến nay, nhiều khu vực tại xã nước vẫn ngập từ 20 - 30cm, cục bộ một số nơi ngập trên 50cm.

