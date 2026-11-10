Nhiều nhà ven sông Truồi ngập sâu, người dân lên gác xép tránh lũ

Gian bếp nhà ông Nguyễn Mười ở thôn Hưng Bình (xã Lộc An, TP Huế) ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN DO

Chiều 10-11, nước lũ trên sông Truồi vẫn chưa rút, nhiều hộ dân ở thôn Hưng Bình (xã Lộc An, TP Huế) ngập sâu trong nước, có nơi trên 1m.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hàng trăm hộ dân sống ven sông Truồi đoạn qua thôn Hưng Bình vẫn ngập sâu trong nước lũ. Nhiều con đường trong thôn thành sông, người dân lội bì bõm trong nước để di chuyển.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân đã kê cao đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn. Người bị bệnh và phụ nữ mang thai được đưa đến cơ sở y tế.

Ông Nguyễn Mười (59 tuổi, ở thôn Hưng Bình) cho biết nước bắt đầu vào nhà từ sáng sớm, đến chiều nhiều đoạn trong nhà đã ngập khoảng 1m. Ông cùng vợ là bà Ngô Thị Gái (58 tuổi) phải trèo lên gác xép sát mái để tránh lũ.

Ngồi trên gác xép sát mái tôn nhìn nước đục ngầu bao quanh nhà, bà Ngô Thị Gái không giấu được sự lo lắng - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Mười, nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Truồi dâng cao. Nước lên nhanh, nhiều gia đình chỉ kịp kê cao đồ đạc, thu dọn tài sản rồi đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

"Thấy nước bắt đầu lên tôi dọn dẹp, kê cao đồ đạc, rồi hai vợ chồng lên gác xép tránh lũ để đảm bảo an toàn", ông Mười nói.

Theo thống kê của địa phương, thôn Hưng Bình hiện có khoảng 128 nhà bị ngập, trong đó 10 nhà ngập 0,6 - 1m, số còn lại ngập dưới 0,6m.

Có mặt tại thôn để kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Lộc An - cho biết địa phương đã yêu cầu các đơn vị, các thôn thành lập đội phản ứng nhanh, chỉ đạo quyết liệt việc di dời dân từ vùng trũng lên nơi cao. Theo ông Ngọc Anh, Hưng Bình là một trong những thôn ngập lớn nhất của xã. Do mưa lớn kéo dài những ngày qua, một số nơi trong thôn nước đã dâng trên 1m. "Chúng tôi ưu tiên di dời các hộ neo đơn, người bệnh tật và phụ nữ đang mang thai đến trung tâm y tế để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu", ông Ngọc Anh nói. Đến cuối chiều, nước trên sông Truồi vẫn chưa có dấu hiệu rút. Lực lượng chức năng và các đội xung kích của xã tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong đêm.

Nước lũ ngập đường vào khu dân cư ở thôn Hưng Bình - Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều căn nhà ở thôn Hưng Bình ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN DO

Nước lũ tràn vào nhà dân ở thôn Hưng Bình - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Lộc An - kiểm tra tình hình ngập lụt tại thôn Hưng Bình - Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều vật dụng của người dân bị ngập nước - Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng chức năng vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân kê cao đồ đạc để tránh ngập - Ảnh: NGUYỄN DO