Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Huế với 20 thuyền viên và hơn 263 tấn dầu trên tàu

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Tàu hàng VTA NEPTUNE mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây (TP Huế) tối 9-11 khi trên tàu có 20 thuyền viên, 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Huế với 20 thuyền viên và hơn 263 tấn dầu trên tàu - Ảnh 2.

Tàu hàng rời VTA NEPTUNE mắc cạn tại khu vực hàng hải Chân Mây - Ảnh: CVHH

Ngày 10-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết vừa tổ chức họp trực tuyến với những đơn vị liên quan để hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng triển khai công tác cứu hộ tàu hàng rời VTA NEPTUNE.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 9-11, tàu hàng rời VTA NEPTUNE bị trôi dạt và mắc cạn ở vùng biển TP Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam. Vị trí này nằm ngoài khu vực hàng hải Chân Mây.

VTA NEPTUNE (chủ tàu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA) mang quốc tịch Việt Nam, là tàu chở hàng rời có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài lớn nhất 150,52m, chiều rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không có hàng.

Trên tàu có 20 thuyền viên, 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Cảng vụ cho biết vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Theo cảng vụ, trước thời điểm gió mạnh, trực ban đã chủ động phát cảnh báo và liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng các tàu thuyền hoạt động trong khu vực, trong đó có thuyền trưởng tàu VTA NEPTUNE.

Cảng vụ yêu cầu các tàu tăng cường cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng máy chính và trang thiết bị hàng hải để ứng phó gió mạnh, sóng lớn, hạn chế nguy cơ trôi dạt.

Tuy nhiên, khu vực có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng và gió mạnh. Dù đã sử dụng máy chính, tàu vẫn bị trôi dạt. 

Cảng vụ cho biết việc tiếp cận, khảo sát và triển khai phương án đưa tàu thoát cạn hiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Huế, 20 thuyền viên và hơn 263 tấn dầu trên tàu - Ảnh 2.6 hồ chứa ở TP.HCM giữ mực nước thấp để phòng lũ

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án tích nước đối với các hồ chứa nước năm 2026. Trong đó 6 hồ được giữ mực nước thấp hơn mức quy định theo quy trình vận hành, để dành dung tích phòng lũ, chống ngập hạ du.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN DO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mắc cạn TP Huế hàng hải Chân Mây tàu hàng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất