Tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Huế với 20 thuyền viên và hơn 263 tấn dầu trên tàu

Tàu hàng rời VTA NEPTUNE mắc cạn tại khu vực hàng hải Chân Mây - Ảnh: CVHH

Ngày 10-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết vừa tổ chức họp trực tuyến với những đơn vị liên quan để hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng triển khai công tác cứu hộ tàu hàng rời VTA NEPTUNE.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 9-11, tàu hàng rời VTA NEPTUNE bị trôi dạt và mắc cạn ở vùng biển TP Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam. Vị trí này nằm ngoài khu vực hàng hải Chân Mây.

VTA NEPTUNE (chủ tàu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA) mang quốc tịch Việt Nam, là tàu chở hàng rời có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài lớn nhất 150,52m, chiều rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không có hàng.

Trên tàu có 20 thuyền viên, 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Cảng vụ cho biết vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Theo cảng vụ, trước thời điểm gió mạnh, trực ban đã chủ động phát cảnh báo và liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng các tàu thuyền hoạt động trong khu vực, trong đó có thuyền trưởng tàu VTA NEPTUNE.

Cảng vụ yêu cầu các tàu tăng cường cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng máy chính và trang thiết bị hàng hải để ứng phó gió mạnh, sóng lớn, hạn chế nguy cơ trôi dạt.

Tuy nhiên, khu vực có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng và gió mạnh. Dù đã sử dụng máy chính, tàu vẫn bị trôi dạt.

Cảng vụ cho biết việc tiếp cận, khảo sát và triển khai phương án đưa tàu thoát cạn hiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn.