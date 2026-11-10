Mưa lớn gây chia cắt giao thông tại miền núi Huế và Quảng Trị, thủy điện Đà Nẵng lại... đói nước

Một số vị trí trên đường Hồ Chí Minh bị ngập từ đêm 9-11 - Ảnh: A LIÊNG

Sáng 10-11, ông Phan Duy Khanh - Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 (TP Huế) - cho biết mưa lớn khiến nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã bị ngập, buộc lực lượng chức năng phải rào chắn một số vị trí.

Nước đục ngầu từ các khu vực cao tràn xuống mặt đường. Theo ông Khanh, nhiều đoạn đường ngập sâu 20-30cm.

"Từ chiều tối qua (9-11) địa phương tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những vị trí ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện" - ông Khanh nói.

Ngoài ra, một số vị trí trên quốc lộ 49 (tuyến đường huyết mạch nối các xã A Lưới với TP Huế) cũng xảy ra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Công an xã A Lưới 5 khắc phục tình trạng sạt lở từ Km61+200 đến Km61+300 trên quốc lộ 49 - Ảnh: Công an xã A Lưới 5

Ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 - cho biết sạt lở xảy ra tại khu vực đèo Tà Lương và một số vị trí khác trên quốc lộ 49, khiến giao thông tạm thời ách tắc.

Cơ quan chức năng tạm dừng cho phương tiện lưu thông qua các điểm sạt lở để bảo đảm an toàn. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp dọn đất đá, dự kiến hoàn thành trong sáng 10-11.

Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 bị sạt lở - Ảnh: Công an xã A Lưới 5

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 9-11 đến 4h ngày 10-11), địa bàn TP Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo đó, mưa lớn tập trung ở khu vực miền núi như: Nam Đông (Khe Tre) 250,4mm và Hương Sơn (Nam Đông) 207,8mm, Hồng Thái (A Lưới 3) 177,8mm, hồ A Lá (A Lưới 2) 177,4mm.

Theo dự báo, trong 6 giờ tiếp theo, TP Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đất tại một số khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa.



Mưa lớn gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt giao thông ở Quảng Trị

Sáng 10-11, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn tại một số khu vực ở Quảng Trị ngập sâu, nước chảy xiết, một số tuyến đường bị sạt lở, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 50-160mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 247mm, Đồng Tâm 187mm. Phía nam tỉnh có mưa phổ biến 100-300mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Ô 364mm, Hướng Sơn 402mm.

Tại xã Kim Ngân (Quảng Trị), mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường 9C, đoạn km28, bị đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông - Ảnh: H.T.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt. Tại xã Đakrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng.

Tại xã Kim Ngân, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường 9C, đoạn km28, bị đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông. Các ngầm tại km25 (bản Khe Giữa), km14 (bản Ngân Thủy) và ngầm Cụm Còi nước dâng cao, chảy xiết, khiến một số bản bị cô lập.

Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp lực lượng dân quân và các lực lượng tại chỗ đặt biển cảnh báo, bố trí người trực tại các điểm nguy hiểm.

Sáng 10-11, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn tại một số khu vực ở Quảng Trị ngập sâu, nước chảy xiết - Ảnh: H.T.

Ở xã Ba Lòng, từ rạng sáng 10-11, nhiều ngầm tràn bị ngập, giao thông qua lại khó khăn. Trong đó, khe Nhà Triều ngập khoảng 1m, cầu Tà Lang ngoài ngập hơn 3,5m, cầu Tà Lang trong ngập 0,6-0,9m, cầu Đúc Tân Xá - Đá Nổi ngập khoảng 0,9m và cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,5m.

Tại khu vực Ba Thung, Cam Tuyền (xã Hiếu Giang) mực nước sông Hiếu đang lên nhanh, một số đoạn đường dân sinh và vùng trũng thấp bắt đầu ngập sâu, dòng nước chảy xiết.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Theo dự báo, trong sáng 10-11, vùng núi phía nam tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Người dân cần theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế đi qua các ngầm tràn, khu vực sông suối khi nước dâng cao.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ngã đỗ tại xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) - Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt

Mực nước lúc 4h ngày 10-11 trên các sông như sau: + Sông Gianh tại Đồng Tâm 6.47, dưới BĐ1 0.53m; tại Mai Hóa 2.02m, dưới BĐ1 0.98m + Sông Kiến Giang tại Kiến Giang 11.03m, trên BĐ2 0.03m; tại Lệ Thủy 2.44m, trên BĐ2 0.24m + Sông Bến Hải tại Gia Vòng 7.64m, dưới BĐ2 0.36m; tại Hiền Lương 1.60m, dưới BĐ2 0.40m + Sông Hiếu tại Đầu Mầu 22.60m, trên BĐ2 0.10m; tại Đông Hà 2.95m, dưới BĐ2 0.05m + Sông Thạch Hãn tại ĐaKrông 30.53m, dưới BĐ2 0.97m; tại Thạch Hãn 3.43m, trên BĐ1 0.43m + Sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 2.16m, dưới BĐ1 0.34m; tại Hải Tân 1.77m, dưới BĐ1 0.03m Trong 06 giờ tới: Lũ thượng lưu trên các sông tiếp tục xuống, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy và Sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng đạt đỉnh ở mức trên BĐ2

Thủy điện thượng nguồn Đà Nẵng vẫn đang chờ nước

Mưa lớn đang xuất hiện trên diện rộng tại miền Trung, có nơi lượng mưa vượt 350mm. Thế nhưng tại thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn, nhiều hồ thủy điện vẫn trong tình trạng… chờ nước.

Vào giữa mùa mưa nhưng mực nước hồ nhiều thủy điện ở Đà Nẵng hiện ở mức rất thấp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đêm 9-11 và rạng sáng 10-11, tại Đà Nẵng đã có mưa rất to. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, từ 1h ngày 9-11 đến 1h ngày 10-11, tổng lượng mưa phổ biến 20-70mm, có nơi vượt 100mm.

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Bà Nà với lượng mưa lên đến 354mm, Hải Vân 183mm, Hòa Vang 170mm, Hòa Cường 133mm, Bến Giằng 111mm và Thạnh Mỹ 103mm.

Dù khu vực đồng bằng đang có mưa lớn, các hồ thủy điện ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đang… chờ nước.

Dữ liệu nước về hồ thủy điện A Vương (Đà Nẵng) cập nhật lúc 8h ngày 10-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ngô Xuân Thế, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (thủy điện A Vương), cho biết thực hiện theo Công văn số 11505 của UBND TP Đà Nẵng, đến thời điểm này đơn vị chỉ huy động phát điện ở mức tối thiểu cho tới ngày 11-11.

Theo ông Thế, dù trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng, khu vực thượng nguồn của nhà máy thủy điện A Vương mưa khá nhỏ nên mực nước hồ đang thấp hơn 7m so với ngưỡng tràn của nhà máy.

Cụ thể, mực nước hồ lúc 8h ngày 10-11 ở mức 356,21m (cao hơn mực nước chết 16,21m, thấp hơn mực nước đón lũ 13,79m) và còn cách ngưỡng tràn 6,79m. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt 210,4m³/s.

Dung tích hồ chứa còn lớn, hiện còn thiếu hơn 181 triệu m³ để đạt mực nước dâng bình thường nên thủy điện vẫn đang chờ nước.

"Hiện chúng tôi đang vận hành phát điện ít, chủ yếu phủ đỉnh theo huy động thô của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia. Thủy điện vẫn đang chờ nước để đảm bảo đủ nguồn nước cho mùa hè tới" - ông Thế nói.

Mưa lớn xuất hiện tại miền Trung từ rạng sáng nay 10-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tương tự, ông Lê Đình Phúc, quyền giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, cho biết hiện nay trên lưu vực hồ chứa có mưa nhỏ, lượng nước về hồ ít.

Vào lúc 8h sáng 10-11, lượng nước về hồ chứa là 1.300 m³/s.

"Hiện mực nước hồ của chúng tôi là 150,5m, còn xa so với mực nước dâng bình thường của hồ là 175m. Hiện chúng tôi đã dừng cả 2 máy phát điện" – ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, do lượng mưa từ đầu mùa đến nay khá ít nên hiện thủy điện đang lo tích nước hồ chứa. Ông Phúc cũng kỳ vọng những ngày cuối của đợt mưa ở miền Trung sẽ có mưa trên thượng nguồn để đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất năm 2027.

Đà Nẵng chờ mưa lớn để các hồ chưa tích nước Trước đó, ngày 5-11, ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã ký công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia đề nghị xem xét không huy động hoặc huy động ở mức tối thiểu các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong hoạt động phát điện đến hết ngày 11-11. Theo UBND TP Đà Nẵng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được đánh giá ở mức cao đến rất cao. Trong khi đó, mực nước tại 5 hồ thủy điện nói trên đang ở mức rất thấp, có nguy cơ không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du trong mùa cạn năm 2027. Đà Nẵng kỳ vọng thời điểm ngày 11-11, khi dự báo có mưa trên lưu vực, các hồ sẽ ưu tiên vận hành tích nước sớm, từng bước cải thiện nguồn nước.