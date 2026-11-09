Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân

Hàng phi lao hàng chục năm tuổi bị sóng đánh bật gốc, đổ xuống biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường dâng cao đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển tổ dân phố An Hải, phường Thuận An (TP Huế).

Một đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị xâm thực sâu hơn 20m, nhiều cây phi lao (người dân địa phương gọi là cây dương) hàng chục năm tuổi bị bật gốc, đổ xuống biển.

Sóng lớn khoét sâu vào đất liền, hàng phi lao bật gốc

Chiều ngày 9-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố An Hải, sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí.

Dọc bờ biển, một đoạn đất dài hàng chục mét bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều vị trí bị xói lở, để lộ các lớp đất cát cùng hệ thống rễ cây chằng chịt.

Tuyến đường nối khu dân cư ra biển bị sóng khoét sâu, sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều cây phi lao có thân lớn nằm dọc bờ biển đã bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước.

Tuyến đường nối từ khu dân cư ra bờ biển cũng bị xói lở, bong tróc, tạo thành những khoảng hàm ếch.

Phía sau khu vực sạt lở là những hàng phi lao cùng một số công trình, nhà cửa của người dân.

Ông Nguyễn Lợi (70 tuổi) cho biết hàng phi lao ven biển tại khu vực này đã tồn tại khoảng 20 năm, góp phần chắn gió, chắn cát và bảo vệ khu vực phía trong.

Ông Nguyễn Lợi cho biết chưa từng chứng kiến đợt sạt lở nghiêm trọng như lần này - Ảnh: NGUYỄN DO

"Những cây phi lao này khoảng 20 năm tuổi. Trước đây cũng có mưa bão, sóng lớn nhưng chưa thấy sạt lở nghiêm trọng như lần này. Nhìn cả hàng phi lao lớn bị sóng đánh bật gốc, đổ xuống biển là biết sức tàn phá mạnh đến mức nào", ông Lợi nói.

Rà soát các hộ dân gần khu vực sạt lở để di dời

Ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 8 và 9-11, khu vực ven biển trên địa bàn phường chịu tác động mạnh của triều cường, sóng lớn.

Theo ông Phong, triều cường dâng cao khoảng 1,5 - 2m đã gây xói lở tại một số tuyến đường ven biển và ăn sâu vào đất liền.

Nhiều cây phi lao bị sóng khoét trơ gốc, có nguy cơ tiếp tục đổ xuống biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Trong đó, khu vực tổ dân phố An Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị sóng xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền.

Theo ông Phong, hiện nay thời tiết tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp, mưa to, gió lớn và sóng biển dâng cao khiến việc tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Những cây phi lao bị bật gốc, nằm ngổn ngang bên mép biển - Ảnh: NGUYỄN DO

"Trước mắt, địa phương đang rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân", ông Phong nói.

Cùng với việc theo dõi diễn biến sạt lở, UBND phường Thuận An đang tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án xử lý trong thời gian tới.