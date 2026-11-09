Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Sóng biển lớn kết hợp triều cường khiến bờ biển phường Thuận An (TP Huế) bị xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền, nhiều cây phi lao lâu năm bật gốc.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 1.

Hàng phi lao hàng chục năm tuổi bị sóng đánh bật gốc, đổ xuống biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường dâng cao đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển tổ dân phố An Hải, phường Thuận An (TP Huế).

Một đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị xâm thực sâu hơn 20m, nhiều cây phi lao (người dân địa phương gọi là cây dương) hàng chục năm tuổi bị bật gốc, đổ xuống biển.

Sóng lớn khoét sâu vào đất liền, hàng phi lao bật gốc

Chiều ngày 9-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố An Hải, sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí.

Dọc bờ biển, một đoạn đất dài hàng chục mét bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều vị trí bị xói lở, để lộ các lớp đất cát cùng hệ thống rễ cây chằng chịt.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 2.

Tuyến đường nối khu dân cư ra biển bị sóng khoét sâu, sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều cây phi lao có thân lớn nằm dọc bờ biển đã bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước.

Tuyến đường nối từ khu dân cư ra bờ biển cũng bị xói lở, bong tróc, tạo thành những khoảng hàm ếch.

Phía sau khu vực sạt lở là những hàng phi lao cùng một số công trình, nhà cửa của người dân.

Ông Nguyễn Lợi (70 tuổi) cho biết hàng phi lao ven biển tại khu vực này đã tồn tại khoảng 20 năm, góp phần chắn gió, chắn cát và bảo vệ khu vực phía trong.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Lợi cho biết chưa từng chứng kiến đợt sạt lở nghiêm trọng như lần này - Ảnh: NGUYỄN DO

"Những cây phi lao này khoảng 20 năm tuổi. Trước đây cũng có mưa bão, sóng lớn nhưng chưa thấy sạt lở nghiêm trọng như lần này. Nhìn cả hàng phi lao lớn bị sóng đánh bật gốc, đổ xuống biển là biết sức tàn phá mạnh đến mức nào", ông Lợi nói.

Rà soát các hộ dân gần khu vực sạt lở để di dời

Ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 8 và 9-11, khu vực ven biển trên địa bàn phường chịu tác động mạnh của triều cường, sóng lớn.

Theo ông Phong, triều cường dâng cao khoảng 1,5 - 2m đã gây xói lở tại một số tuyến đường ven biển và ăn sâu vào đất liền.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 4.

Nhiều cây phi lao bị sóng khoét trơ gốc, có nguy cơ tiếp tục đổ xuống biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Trong đó, khu vực tổ dân phố An Hải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với đoạn bờ biển dài khoảng 100m bị sóng xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền.

Theo ông Phong, hiện nay thời tiết tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp, mưa to, gió lớn và sóng biển dâng cao khiến việc tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 5.

Những cây phi lao bị bật gốc, nằm ngổn ngang bên mép biển - Ảnh: NGUYỄN DO

"Trước mắt, địa phương đang rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân", ông Phong nói.

Cùng với việc theo dõi diễn biến sạt lở, UBND phường Thuận An đang tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP Huế để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án xử lý trong thời gian tới.

Sóng biển ăn sâu hơn 20m vào đất liền, Huế tính phương án di dời dân - Ảnh 6.Sóng biển phá tan tác bờ kè Cửa Đại

TT - Hàng trăm mét bờ kè bị biển ngoạm và xô lệch; các cọc tre, bao cát bị sóng đánh tan tác. Hàng trăm khối bêtông kè cũng bị sóng biển đánh tan nát.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN DO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: biển Thuận An Sóng biển xâm thực sạt lở Tp Huế

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất