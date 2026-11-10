Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở biển Sa Huỳnh

Tàu hàng Tong Cheng 301 bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: M.M.

Sáng 10-11, ông Võ Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xác nhận thông tin một tàu hàng nước ngoài có chữ Trung Quốc ở mũi tàu bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển địa phương và mắc cạn.

Theo ông Hùng, người dân tổ dân phố Vĩnh Tuy phát hiện con tàu mắc cạn vào sáng cùng ngày nên báo tin cho Đồn biên phòng Sa Huỳnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng đã đến hiện trường kiểm tra, bước đầu xác định tàu mắc cạn cách bờ khoảng 30m. Tuy nhiên, sóng lớn liên tục đánh vào bờ, thời tiết xấu khiến việc tiếp cận tàu gặp nhiều khó khăn.

Con tàu được xác định mang tên Tong Cheng 301 (Đồng Thành 301), có dòng chữ tiếng Trung Quốc ở phần mũi, đăng ký quốc tịch Panama. Thời điểm gặp sự cố, trên tàu có 14 thuyền viên.

Thông tin ban đầu cho biết tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TP.HCM), đang trên hành trình đến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) thì gặp sự cố, bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Sa Huỳnh.

Dữ liệu về tàu hàng Tong Cheng 301 Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống VesselFinder, Tong Cheng 301 là tàu chở hàng tổng hợp, số IMO 8745486, đăng ký quốc tịch Panama. Tàu được đóng năm 2007, dài 123,74m, rộng 18m, trọng tải toàn phần 8.571 tấn. Đây là loại tàu chuyên vận chuyển hàng hóa tổng hợp, có thể chở nhiều nhóm hàng khô khác nhau. Hồ sơ hàng hải ghi nhận tàu từng hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có lần cập cảng tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào tháng 10. Dữ liệu hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên Maritime Optima cũng ghi nhận ngày 6-11, Tong Cheng 301 rời cảng Phú Mỹ, bắt đầu hành trình. Vụ việc xảy ra trong lúc Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Khu vực phía Đông và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên biển, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.