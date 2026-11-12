Đừng chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền, mỗi người cần nghỉ ngơi, giảm bớt những vấn đề về sức khỏe tâm thần

Khó ai tránh khỏi áp lực, các chuyện buồn, không như ý trong cuộc sống. Biết cách giải tỏa căng thẳng, suy nghĩ tích cực, thì sức khỏe thể chất và tinh thần được cân bằng trở lại - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Hai bài viết "Nhiều người từng khỏe mạnh bỗng 'nhớ nhớ, quên quên', Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám 25.000 lượt/tháng" và "Vì sao tăng người đến khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, nhóm bệnh nào nhiều nhất?" nhận được nhiều sự quan tâm, ý kiến chia sẻ và góc nhìn của bạn đọc.

Mở rộng bức tranh sức khỏe tâm thần người dân trên cả nước, theo số liệu của Bộ Y tế, tỉ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có gần 15 triệu người. Trong đó trầm cảm, lo âu chiếm tỉ lệ cao nhất, tới 5-6% dân số.

Áp lực cuộc sống âm thầm bào mòn sức khỏe tâm thần

Sức khỏe tâm thần được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa là trạng thái thoải mái cho phép mọi người nhận ra tiềm năng của mình, đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống bình thường.

Khi mà mọi người có khả năng ứng xử bằng cảm xúc và hành vi hợp lý trước mọi tình huống; có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển thỏa đáng các mối quan hệ và có khả năng tự hàn gắn để duy trì cân bằng khi có các sự cố gây mất thăng bằng, căng thẳng.

Bạn đọc với nickname Hoa mùa xuân cho rằng cuộc sống càng hiện đại, áp lực càng nhiều. Nhiều người rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ kéo dài nhưng không nhận ra sức khỏe tinh thần của mình đang bị ảnh hưởng.

Bạn đọc Huy Nguyễn cũng cho rằng áp lực cơm áo gạo tiền, lập gia đình trễ, cha già con mọn, áp lực tài chính và công việc đều có thể khiến con người rơi vào tình trạng rối loạn tâm lý.

Cùng quan điểm, bạn đọc tên Quyen 123 chia sẻ: "Áp lực cuộc sống, biến cố bất ngờ và rất nhiều thứ có thể đánh gục tâm lý của người bình thường. Mọi người đừng chủ quan với sức khỏe của mình".

Bạn đọc có địa chỉ thua****@gmail.com đồng tình với chia sẻ của bác sĩ rằng áp lực đời sống ngày càng gia tăng, từ khó khăn kinh tế, mất việc làm, cắt giảm nhân sự đến mâu thuẫn gia đình, đang góp phần làm gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Theo bạn đọc, đây có thể là một trong những nguyên nhân đáng chú ý khiến số người mắc các vấn đề tâm thần gia tăng trong vài năm gần đây.

"Không nên nghĩ bệnh tâm thần là điều gì đó xa vời, bởi bất kỳ ai cũng có thể gặp phải, kể cả những người trước đây vẫn luôn khỏe mạnh và có cuộc sống bình thường", bạn đọc Việt Anh nêu ý kiến.

"Có người cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn nháo nhác đi tìm khắp nhà, đến lúc đó mới giật mình nhận ra thần kinh đã kiệt quệ từ bao giờ mà không hay", bạn đọc RTN nêu ví dụ.

Chị Hương Tràm chia sẻ câu chuyện một người bạn về hưu non trước đây khỏe mạnh, vui vẻ nhưng sau đó trở nên ít nói, không còn cảm xúc với những người xung quanh. Người này có biểu hiện ngày nào cũng đợi xe ở một vị trí trước cổng công ty để được chở về nhà, bất chấp thời tiết và giờ giấc.

Từ câu chuyện của chính bản thân, bạn đọc Người đọc báo 2024 cho biết nhận thấy mình có những biểu hiện của rối loạn lo âu như khó thở, tim đập mạnh, bồn chồn, buồn nôn khi lo lắng. Dù nhận biết tình trạng của mình nhưng vẫn chưa có thời gian đi khám.

Người bệnh và người thân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Đừng âm thầm chịu đựng, hãy chủ động tìm sự trợ giúp, thăm khám

Bên cạnh việc nhìn nhận những áp lực có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tinh thần, nhiều bạn đọc cho rằng cần thay đổi cách nhìn nhận về bệnh tâm thần, tránh tâm lý chủ quan, kỳ thị người bệnh.

Bạn đọc Quân bày tỏ sự cảm thông với người bệnh và gia đình: "Nhiều khi họ cũng không muốn tổn thương người thân đâu, nhưng những căn bệnh ấy khiến họ không kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình".

Bạn đọc Bảo Trân cũng chia sẻ bệnh tâm thần là nỗi khổ của người bệnh và cả người nhà chăm sóc.

Trong khi đó, bạn đọc Phong nhắn nhủ khi có dấu hiệu bất thường thì nên thăm khám ngay, đừng xem đó là chuyện bình thường rồi chậm trễ.

Bạn đọc RTN đánh giá đáng mừng là nhận thức về sức khỏe tâm thần ngày càng cởi mở hơn, mọi người đã chủ động đi khám khi thấy bản thân có dấu hiệu bất ổn thay vì âm thầm chịu đựng vì sợ bị đánh giá.

Bạn đọc Tâm cũng nhắn nhủ mọi người đừng chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc tinh thần.

Còn bạn đọc Nguyễn Hiếu mong muốn mỗi người cùng xây dựng tâm lý sẻ chia, yêu thương, nhường nhịn, biết kiềm chế và hài hòa niềm vui, hạnh phúc cá nhân với gia đình để góp phần giảm bớt những vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Một số bạn đọc cũng quan tâm đến điều kiện khám chữa bệnh và năng lực đáp ứng của các cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần. Bạn đọc Nguyễn Tiên cho rằng hiện diện tích cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM còn chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Bạn đọc mong sớm có bệnh viện mới rộng rãi và khang trang hơn. Bạn đọc BDC bày tỏ vui mừng khi bệnh viện bỏ hoang được hồi sinh thành cơ sở 4, góp phần giảm tải. Tuy nhiên, áp lực lên các bác sĩ chuyên khoa tâm thần vẫn rất lớn, nên cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực này.

Không kỳ thị, gây thêm áp lực, trách móc người đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần Người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cơ sở 4, khu vực Bình Dương - Ảnh: XUÂN MAI Bác sĩ Vũ Kim Hoàn - Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên khoa tâm thần - nội khoa tổng quát, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - khuyến cáo các thành viên trong gia đình cần quan sát những thay đổi trong sinh hoạt, giấc ngủ, cảm xúc và hành vi của người thân. Mỗi gia đình nên có những buổi cơm chiều thân mật để quan tâm, hỏi thăm, động viên, khuyến khích, trao đổi thông tin với nhau giữa các thành viên. Đặc biệt, không nên kỳ thị, trách móc hay gây thêm áp lực cho người đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ của gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người bệnh tiếp cận điều trị. Khi người bệnh có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác..., không nhận thức được tình trạng bệnh hoặc từ chối điều trị, gia đình cần phối hợp với bác sĩ để có cách tiếp cận phù hợp, thay vì tranh cãi, đối đầu hoặc tự ý ngừng thuốc. Nếu người bệnh xuất hiện ý định, hành vi tự sát hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và xử trí.