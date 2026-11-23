Người Singapore lo lắng về thực trạng bạo lực trên sân bóng đá trẻ - Ảnh: THE STRAITS TIMES

Vụ việc xảy ra trong tháng 11 tại SingaCup 2026, giải bóng đá trẻ quốc tế được tổ chức ở Singapore. Theo MustShareNews, một cuộc tranh cãi giữa phụ huynh hai đội bất ngờ biến thành màn ẩu đả dữ dội ngay bên đường biên.

Sân bóng đá trẻ em biến thành võ đài

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người lớn la hét, xô đẩy nhau bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh. Một số cầu thủ nhí đứng gần đó tỏ ra hoang mang trước cảnh tượng hỗn loạn.

Đáng chú ý, giữa lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một cầu thủ nhỏ tuổi bất ngờ lao tới, tung cú đá vào lưng một người lớn trong đám đông. Đồng đội lập tức kéo em ra ngoài để ngăn sự việc leo thang.

Trọng tài phải thổi còi, trong khi nhân viên ban tổ chức chạy tới can thiệp.

SingaCup sau đó ra thông báo cảnh cáo hai đội liên quan. Các bên đã xin lỗi, hòa giải và vụ việc được khép lại. Tuy nhiên, những hình ảnh bạo lực tiếp tục gây phẫn nộ trong dư luận Singapore.

Ngày 21-11, báo The Straits Times đăng bài điều tra về tình trạng phụ huynh quá khích đang làm xấu đi môi trường thể thao trẻ Singapore.

Theo tờ báo, vụ hỗn chiến tại SingaCup không phải trường hợp cá biệt.

Tháng 5-2025, một người đàn ông 46 tuổi bị bắt sau vụ phụ huynh cầu thủ bị nghi tấn công bằng ghế tại Giải bóng đá trẻ Singapore.

Một trọng tài kỳ cựu, được gọi bằng tên giả James, kể rằng khoảng bảy năm trước, ông từng phải dừng trận đấu vì nghe phụ huynh hét lớn, xúi con trai đá gãy chân đối thủ.

"Những hành vi như thế đã tồn tại từ lâu. Đến nay chúng vẫn tiếp diễn", ông nói.

Khoảnh khắc cậu bé lao vào tấn công một người trong đám đông - Nguồn: INSTAGRAM

Trong một trường hợp khác, phụ huynh khoảng 50 tuổi thậm chí nổi nóng, thách thức đánh nhau với cầu thủ đối phương mới 13 tuổi.

HLV Terry Lee, người đồng sáng lập học viện Technique Pro Football, cho biết ông chứng kiến những hành vi quá khích gần như hằng tuần. Tình hình căng thẳng đến mức ông từng tránh đến sân vì không muốn đối mặt với môi trường độc hại.

Theo The Straits Times, không ít phụ huynh liên tục quát tháo, chỉ đạo con từ ngoài sân, thậm chí gây áp lực lên trọng tài. Một số người kỳ vọng con trở thành những ngôi sao như Neymar hay Ronaldo, trong khi các em đơn giản chỉ muốn được chơi bóng.

Thực trạng này còn xuất hiện ở cầu lông, bóng rổ và bơi lội.

Báo Singapore lên tiếng cảnh báo

Trong bài bình luận riêng cùng ngày, nhà báo Deepanraj Ganesan của The Straits Times cho rằng hành vi quá khích của phụ huynh đang đi ngược những nỗ lực phát triển bóng đá trẻ Singapore.

Ông nhấn mạnh rằng nếu Singapore thực sự muốn đào tạo những cầu thủ giỏi hơn, phụ huynh phải làm gương trước tiên.

Theo nhà báo này, việc người lớn chửi bới trọng tài, đe dọa cầu thủ nhí hay can thiệp quá mức không đơn thuần là vấn đề ứng xử bên đường biên, mà còn phản ánh những khiếm khuyết sâu xa trong văn hóa thể thao.

Một hình ảnh xấu xí khác trên sân bóng trẻ em ở Singapore - Ảnh: NATE

Các chuyên gia nhận định áp lực thành tích, kỳ vọng được tuyển thẳng vào trường tốt nhờ năng khiếu thể thao và tâm lý muốn con chiến thắng bằng mọi giá đang góp phần khiến tình hình xấu đi.

Trước thực trạng đó, các giải bóng đá trẻ Singapore đã áp dụng nhiều biện pháp như dựng hàng rào ngăn phụ huynh tiếp cận sân, tăng cường giám sát, cảnh cáo và cấm những người vi phạm đến xem thi đấu.

Chuyên gia tâm lý thể thao Edgar Tham cảnh báo rằng áp lực từ phụ huynh có thể khiến trẻ mất tự tin, sa sút phong độ, thậm chí muốn từ bỏ thể thao.

Điều đáng lo nhất không chỉ nằm ở những cuộc ẩu đả, mà còn ở việc trẻ em đang chứng kiến, chịu ảnh hưởng và đôi khi bắt chước chính hành vi bạo lực của người lớn.