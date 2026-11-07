Dự báo miền Trung mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu không chủ quan khi hồ chứa cạn nước

Dự báo miền Trung có mưa lớn do không khí lạnh, có nơi trên 700mm - Ảnh: TP HUẾ

Ngày 7-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày 8 đến 11-11, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó khu vực phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị phổ biến 100- 200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Phân công các ủy viên Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".

Các tỉnh, thành phố phải rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Đồng thời căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định cho học sinh nghi học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Nhiều nhà dân, đường giao thông ở xã Bắc Hà ngập sâu sau mưa lớn đêm 6-11, sáng 7-11 - Video: CHÍ TUỆ - LỰC LƯƠNG

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan khoa học tính toán các phương án điều tiết hồ chứa.

Chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành hợp lý, khoa học để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du.

Đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino.

Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an các tỉnh, thành phố chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Bắc Hà (Lào Cai) hết ngập, các tuyến đường cơ bản thông xe Chiều 7-11, UBND xã Bắc Hà (Lào Cai) cho biết đến trưa cùng ngày, nước tại các khu vực trên địa bàn xã bị ngập đã rút hết. Các hộ dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, vệ sinh môi trường và từng bước ổn định sinh hoạt. "Đến thời điểm hiện tại, các khu vực bị ảnh hưởng đang từng bước ổn định, các tuyến giao thông đã cơ bản được khơi thông. Các hoạt động sinh hoạt, đi lại và du lịch trên địa bàn cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên người dân và du khách vẫn cần chú ý quan sát, chủ động phòng tránh tại những khu vực có ta luy cao, sườn dốc, điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là khi tiếp tục có mưa" - xã Bắc Hà cho biết thêm. Trước đó đêm 6 và rạng sáng 7-11, mưa lớn do không khí lạnh khiến 9 thôn của xã Bắc Hà bị ảnh hưởng. Theo thống kê ban đầu, có 42 hộ gia đình bị ảnh hưởng, chủ yếu ngập nhà, chuồng trại, một số hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Rất may, không có thiệt hại về người.