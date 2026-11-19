Lực lượng chức năng Đồng Nai tạm giữ gần 8 tấn nội tạng, gân và xương bò các loại chưa rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ngâm hóa chất - Ảnh: A.B.

Ngày 19-11, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết vừa tạm giữ gần 8 tấn nội tạng, gân và xương bò các loại chưa rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ngâm hóa chất.

Thông tin ban đầu, ngày 18-11, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất căn nhà ở tổ 39, khu phố Tân Thành, phường Tân Triều.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai nhân viên đang rửa, ngâm gân, dạ dày, lòng bò… trong các bình, thau lớn.

Cùng lúc này, một nhân viên khác đang cạo da chân và móng bò.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện các thùng, bịch không có tem nhãn, nghi chứa hóa chất tẩy rửa nội tạng bò, chất làm mềm và tăng độ giòn, dai.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại bốc mùi hôi nồng nặc trong kho đông lạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra chất tẩy rửa nội tạng bò - Ảnh: A.B.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa có mặt để làm việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã cân, niêm phong toàn bộ lô hàng trên và đưa về kho lạnh tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.