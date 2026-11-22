Sau hơn 4 giờ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công đôi nam nữ đi cắm trại rồi bị kẹt lũ - Ảnh: HẢI VÂN

Đôi nam nữ đi cắm trại nhưng không may bị kẹt lũ, được lực lượng chức năng ứng cứu thành công trong đêm, vừa gửi thư cảm ơn Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường Hải Vân, Đồn Biên phòng Hải Vân (Đà Nẵng) và lực lượng địa phương của tổ dân phố Nam Mỹ vì đã kịp thời tổ chức cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng phường Hải Vân, khoảng 12h ngày 20-11, đôi nam nữ này vào khu vực khe Suối Cày (thuộc tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, Đà Nẵng) chơi. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước suối bất ngờ dâng cao, dòng chảy xiết khiến cả hai bị cô lập.

Dù cả hai người đã kịp thời tránh tại vị trí cao, nhưng nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi luôn thường trực nếu không được ứng cứu kịp thời.

Khi nhận được thông tin vụ việc vào tối 20-11, đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của UBND phường Hải Vân đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Bắt đầu từ 21h ngày 20-11, dù trời tối, mưa lớn, địa hình khe suối hiểm trở, nước chảy xiết, các lực lượng vẫn phối hợp chặt chẽ, tổ chức tiếp cận khu vực người dân mắc kẹt, triển khai các biện pháp ứng cứu.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực, đến khoảng 1h20 ngày 21-11, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công, đưa cả hai người ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn tuyệt đối.

Trong thư cảm ơn, hai thanh niên cho biết đã gặp sự cố mắc kẹt giữa dòng nước lũ trong quá trình đi cắm trại.