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Cảnh sát giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Tối 15-11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy, đưa 9 cô gái mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

- Ảnh 1.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ dùng kiềm thủy lực phá cửa thang máy cứu 9 cô gái ra ngoài an toàn - Ảnh cắt từ clip

Ngày 16-11, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết Phòng PC07 vừa giải cứu thành công 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 15-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ trên. 

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổ công tác do trung tá Phan Vũ Phong, Phó đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị chuyên dụng, trong đó có banh thủy lực mở cửa thang máy.

Thời điểm này, một số người bên trong hoảng loạn, la hét do bị mắc kẹt trong không gian kín. Các cán bộ, chiến sĩ đã trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương tổ chức giải cứu.

Sau quá trình triển khai cứu hộ, cả 9 cô gái lần lượt được đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân sự cố thang máy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

- Ảnh 2.Kẹt thang máy tại trụ sở Bộ Công Thương, phải huy động cảnh sát đến giải cứu

Sự cố làm 7 người mắc kẹt trong thang máy tòa B trụ sở Bộ Công Thương. Cảnh sát sau đó đã đưa họ ra ngoài trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: kẹt Giải cứu kẹt thang máy thang máy mắc kẹt

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