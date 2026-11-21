Cơ quan chức năng cắm biển cấm tắm dọc bờ biển Nha Trang - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 21-11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã ra thông báo khẩn về việc cảnh báo nguy hiểm cho người dân, du khách không tắm biển trong điều kiện sóng lớn.

Động thái được đưa ra sau khi 1 người tử vong, 1 người nhập viện vì tắm biển Nha Trang khi có sóng lớn sáng cùng ngày, dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tắm.

UBND phường Nha Trang đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển hoặc tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Nghiêm túc chấp hành hệ thống biển báo biển cấm và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng, không vì chủ quan, ham vui mà đánh cược với tính mạng của bản thân.

Các gia đình, đặc biệt những người có trẻ em đi cùng, cần tăng cường quản lý, giám sát, tuyệt đối không để trẻ em tự ý xuống biển hoặc vui chơi tại khu vực sóng lớn nguy hiểm.

Khi phát hiện người gặp nạn hoặc có tình huống nguy hiểm trên biển còn nhanh chóng thông báo trên lực lượng chức năng, không tự ý lao xuống biển cứu người khi không có kỹ năng và phương tiện cứu hộ phù hợp.