Doanh nghiệp Nhật tìm cơ hội mở rộng đầu tư, kết nối nhân lực tại TP.HCM

Ông Fukai Akihiko, Tổng giám đốc Ngân hàng Gunma, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP.HCM năm 2026 ngày 12-11 - Ảnh: ITPC

Ngày 12-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP.HCM năm 2026.

Chương trình kết nối doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, dịch vụ và cung ứng nhân lực.

Tìm cơ hội hợp tác sản xuất, công nghệ

"Hôm nay là buổi giao lưu với các doanh nghiệp TP.HCM, tôi rất kỳ vọng từ sự kiện này sẽ nảy sinh dù chỉ một hay hai 'hạt giống' cơ hội kinh doanh mới", ông Fukai Akihiko, Tổng giám đốc Ngân hàng Gunma, chia sẻ bên lề hội nghị.

Theo ông Fukai, Việt Nam hiện là địa bàn có hoạt động kinh doanh sôi động nhất trên thế giới trong số các doanh nghiệp khách hàng của Ngân hàng Gunma.

Trong lĩnh vực sản xuất, ông Fukai đánh giá Việt Nam đang nâng cao vị thế trong các ngành ô tô, điện tử và may mặc nhờ nguồn lao động dồi dào và lợi thế địa lý. Bên cạnh đó, sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, dịch vụ số, du lịch, khách sạn và gia công quy trình kinh doanh (BPO) cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Theo ông Fukai, nguồn nhân lực là một trong những lợi thế lớn của Việt Nam. Nếu trước đây doanh nghiệp Gunma chủ yếu tìm kiếm lao động phục vụ sản xuất, nhu cầu hiện nay đã mở rộng sang nhân sự công nghệ thông tin và kỹ thuật số, bao gồm cả nhân sự có nền tảng kỹ thuật lẫn kinh tế, xã hội.

Trao đổi với báo chí, ông Yoshinori Wakatabe, Tổng giám đốc Công ty Yosen Kogyo, cho biết doanh nghiệp đã có kinh nghiệm ở Việt Nam hơn 10 năm. Sự phát triển nhanh của TP.HCM cùng lợi thế dân số trẻ đang khiến ông quan tâm đến việc triển khai thêm các hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp TP.HCM và Nhật Bản, bà Cao Thị Phi Vân, Phó giám đốc ITPC, cho biết Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, máy móc, vật liệu và quản trị chất lượng, trong khi doanh nghiệp TP.HCM có năng lực sản xuất, gia công, chế biến và cung ứng hàng hóa.

Sự bổ trợ này tạo dư địa hợp tác trong công nghiệp hỗ trợ, điện tử - bán dẫn, ô tô và giao thông xanh, vật liệu mới, dệt may - da giày, chế biến thực phẩm và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, doanh nghiệp TP.HCM có cơ hội tiếp nhận công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Nhật Bản.

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trao đổi về cơ hội hợp tác tại hội nghị - Ảnh: NGHI VŨ

Mong được phổ biến rộng rãi hơn về thủ tục, chính sách

Bên cạnh đánh giá tích cực về tiềm năng thị trường TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai và các chính sách ưu đãi.

Ông Wakatabe cho biết khi tìm hiểu cơ hội đầu tư hoặc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn nhiều vấn đề chưa thực sự nắm rõ. Ông đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường cung cấp thông tin, giải thích quy định và hướng dẫn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ về đất đai sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi triển khai nhà máy tại Việt Nam.