Du khách mua đồ thủ công tại Đường sách Nguyễn Văn Bình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong bảng xếp hạng 20 thành phố mua sắm tốt nhất thế giới năm 2026 vừa được tạp chí Time Out (Anh) công bố, TP.HCM đứng thứ 7, ngay sau Seoul (Hàn Quốc) và trước Bangkok (Thái Lan).

Sức hấp dẫn của TP.HCM trong mắt các cây viết du lịch quốc tế không chỉ đến từ các trung tâm thương mại hiện đại mà còn từ những không gian mua sắm gắn với đời sống người dân và năng lực sáng tạo của các thương hiệu Việt.

Mua sắm trong chung cư, hẻm cũ

Bên cạnh các cửa hàng của những thương hiệu xa xỉ quốc tế trên đường Đồng Khởi, Time Out gợi ý du khách khám phá những chung cư cũ ở trung tâm TP.HCM, nơi các thương hiệu thời trang Việt hiện diện trong những căn hộ.

Tại chung cư 42 Tôn Thất Thiệp, du khách có thể tìm mua những thiết kế thời trang của các thương hiệu Việt. Còn tại chung cư 42 Nguyễn Huệ, sau khi mua sắm quần áo, du khách có thể nghỉ chân ngay tại quán cà phê bên cạnh, ngắm nhìn phố đi bộ tấp nập từ trên cao.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, một điểm mua sắm khác cũng rất hút khách nước ngoài, nhất là du khách trẻ, là chung cư 26 Lý Tự Trọng. Theo đó, chỉ trong một bán kính nhỏ, du khách có thể tiếp cận hàng loạt local brand (thương hiệu nội địa) lẫn các thương hiệu quốc tế cao cấp.

Chung cư 42 Nguyễn Huệ với phần mặt tiền bắt mắt - Ảnh: TTO

Các cửa hàng thời trang hiện diện ở nhiều tầng của chung cư, một tổ hợp mua sắm thời trang nằm dưới tầng hầm, trong khi ngay phía đối diện là trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi.

Không chỉ những chung cư cũ, các khu phố với hàng quán nằm xen giữa khu dân cư cũng tạo sức hút riêng cho TP.HCM.

Tháng 9-2026, Time Out xếp Tân Định ở vị trí thứ 12 trong danh sách 40 khu phố "chất" nhất thế giới.

Trong khi đó, tạp chí Business Traveller cũng khuyến khích du khách dành thêm một ngày tại TP.HCM để khám phá riêng khu Tân Định.

Những công trình kiến trúc lâu đời nằm xen giữa các cửa hàng độc lập, quán cà phê, chợ vải và phòng trưng bày nghệ thuật tạo nên một khu phố thích hợp để khám phá bằng cách đi bộ.

Nhà thờ màu hồng Tân Định cũng là điểm hút khách quốc tế, thường được các đoàn khách chọn làm điểm dừng chân đầu tiên khi đến khu vực này. Sau khi tham quan, chụp ảnh tại nhà thờ, nhiều du khách tiếp tục tản bộ khám phá các hàng quán, cửa hàng thời trang, quán cà phê và mua sắm tại chợ Tân Định gần đó.

Ngoài mua sắm, thưởng thức cà phê trong hẻm cũng là một trải nghiệm "chi tiền" thú vị tại TP.HCM.

Trong bài viết dành riêng cho văn hóa hẻm của TP.HCM, chuyên trang Travel Instinct Media đặc biệt ấn tượng với hẻm 63 Pasteur. Chỉ trong một con hẻm nhỏ, du khách có thể ăn sáng, thưởng thức cà phê, dùng bữa, trải nghiệm dịch vụ massage và nhâm nhi cocktail vào buổi tối.

Chuyên trang du lịch Rusty Compass cũng gợi ý những người yêu cà phê dành thời gian len lỏi qua các con hẻm và chung cư cũ của thành phố, khám phá từ cà phê phin truyền thống đến những cửa hàng tự rang xay hạt cà phê.

Với chi phí mặt bằng dễ chịu hơn so với mặt tiền đường lớn, những con hẻm còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ phát triển không gian kinh doanh mang phong cách riêng.

Mô hình kinh doanh trong hẻm cũng thu hút sự quan tâm của các thương hiệu lớn.

Đầu tháng 9-2026, Starbucks khai trương cửa hàng tại một con hẻm trên đường Cao Thắng, giới thiệu mô hình cửa hàng ẩn mình (hidden store) tại TP.HCM.

Hai chuỗi thương hiệu đồ uống lớn gần khu vực chung cư 26 Lý Tự Trọng - Ảnh: NGHI VŨ

Sức hấp dẫn từ năng lực sáng tạo của người Việt

Chỉ dành khoảng 30 phút tham quan, chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, Aisyah (27 tuổi, Malaysia) cùng nhóm bạn dành phần còn lại của buổi sáng để ăn uống, thưởng thức cà phê và mua sắm tại các tuyến đường lân cận.

Trên đường đi bộ khám phá khu phố, nhóm bạn liên tục dừng chân trước những cửa hàng quà tặng, đồ lưu niệm, thời trang và phụ kiện. Trước khi rời khu vực này, cả nhóm còn ghé chợ Tân Định mua thêm đặc sản và đồ ăn vặt Việt Nam mang về làm quà.

Aisyah cho biết cô đã dành một khoản chi tiêu đáng kể cho những món quà mang dấu ấn địa phương.

Thay vì chỉ tìm kiếm những món hàng có giá tốt, nữ du khách quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế khác biệt, những món đồ thủ công, phụ kiện có họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam hay các sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn.

Du khách quốc tế cũng rất thích thú với các loại nước hoa "made in Vietnam" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ những không gian mua sắm đặc trưng, năng lực sáng tạo của người Việt cũng đang trở thành điểm nhấn khi các tạp chí du lịch quốc tế giới thiệu TP.HCM.

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Mỹ) ghi nhận sự chuyển mình của Thảo Điền, từ khu vực vốn được biết đến là nơi sinh sống của đông đảo người nước ngoài thành một khu vực sáng tạo nổi bật của thành phố.

Thế hệ doanh nhân, nhà thiết kế và đầu bếp trẻ người Việt đã góp phần biến nơi đây thành không gian giới thiệu văn hóa Việt Nam đương đại, với những sản phẩm từ đồ gốm, văn phòng phẩm, đồ gia dụng đến thời trang lấy cảm hứng từ đời sống người Việt.

Trong bài hướng dẫn mua sắm tại TP.HCM, chuyên trang du lịch của Hãng hàng không Cathay Pacific cũng gợi ý du khách tìm mua những bộ trang phục khai thác chất liệu truyền thống, chocolate thủ công từ hạt cacao Việt Nam và các sản phẩm gốm mang phong cách đương đại.

Riêng trong lĩnh vực thời trang, Condé Nast Traveler nhận định Việt Nam đang có sự chuyển biến từ nơi sản xuất hàng hóa cho các thương hiệu thời trang toàn cầu sang nơi tạo ra những thiết kế có sức ảnh hưởng quốc tế.

Việc nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn trang phục của các thương hiệu thời trang trẻ Việt Nam cũng góp phần đưa tên tuổi các nhà thiết kế Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trên thế giới.

TP.HCM kết nối du lịch với mùa mua sắm Thông qua chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant HCMC, TP.HCM đang hướng đến xây dựng mùa mua sắm thường niên gắn với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực và giải trí. Các sự kiện lớn như Tuần lễ Du lịch TP.HCM, Giải Marathon quốc tế TP.HCM, Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO được định hướng kết nối với hệ thống lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và bán lẻ nhằm gia tăng thời gian trải nghiệm, mở rộng cơ hội chi tiêu của du khách. Đáng chú ý, từ ngày 15-11 đến 31-12, Sở Du lịch TP.HCM có kế hoạch xúc tiến du lịch ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất và trên các chuyến bay, giới thiệu lịch sự kiện, điểm đến, dịch vụ và các chương trình ưu đãi tới khách trong nước và quốc tế. Thành phố cũng đưa vào hoạt động hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn, giúp du khách thuận tiện tra cứu các hoạt động mua sắm, điểm đến và ưu đãi.