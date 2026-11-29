Một đoàn du khách nước ngoài tham quan và mua sắm tại khu vực chợ Bến Thành - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 27-11, Tạp chí du lịch Time Out của Anh công bố bảng xếp hạng 20 thành phố mua sắm tốt nhất thế giới năm 2026.

Trong đó, Thượng Hải (Trung Quốc) dẫn đầu danh sách, theo sau là London (Anh) và Tokyo (Nhật Bản). Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về New York (Mỹ), Melbourne (Úc) và Seoul (Hàn Quốc).

TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 7, ngay trên Bangkok (Thái Lan).

Từ hạng 9-20 lần lượt là Mexico City (Mexico), Copenhagen (Đan Mạch), Lisbon (Bồ Đào Nha), Montreal (Canada), Marrakech (Marocco), Abu Dhabi (UAE), Cape Town (Nam Phi), Barcelona (Tây Ban Nha), Florence (Ý), Vienna (Áo), Bogotá (Colombia) và Hong Kong (Trung Quốc).

Để lập bảng xếp hạng, Time Out đã khảo sát hơn 24.000 người trên thế giới về trải nghiệm mua sắm tại thành phố họ đang sống.

Người tham gia sẽ đánh giá 8 nhóm tiêu chí, từ thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến cả đồ đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, tạp chí còn xét đến giá cả, mức độ an toàn, sự thuận tiện khi đi bộ hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng, cùng những trải nghiệm ẩm thực.

Đáng chú ý, theo Time Out, thời trang TP.HCM thời gian gần đây được chú ý nhờ những thiết kế xuất hiện trong video ca nhạc, tại các lễ hội âm nhạc lớn và cả trên sàn diễn thế giới.

Ngoài các trung tâm thương mại cao cấp trên đường Đồng Khởi, Time Out gợi ý du khách ghé thăm các cửa hàng thời trang Việt trong chung cư cũ trên đường Tôn Thất Thiệp.

Còn tại chung cư số 42 Nguyễn Huệ, giữa những quán cà phê là một cửa hàng đồ cũ, một hiệu sách và một xưởng gốm, tạo nên không gian mua sắm mà Time Out đánh giá là "đầy cá tính".

Với những ai mê đồ cổ, đường Lê Công Kiều, đối diện chợ Bến Thành, là điểm dừng chân đáng ghé. Tại Thảo Điền, du khách cũng có thể tìm đến những cửa hàng thời trang và gia dụng mang đậm dấu ấn Việt, từ gốm thủ công đến đồ dùng trong nhà.

Đồ họa: AI