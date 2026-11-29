Sở Du lịch TP.HCM cùng các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, tìm hiểu tiềm năng phát triển các điểm đến mới tại vùng Đất Thủ - Ảnh: H.A.

Sau sáp nhập, vùng Đất Thủ (Bình Dương cũ) với hệ thống di tích lịch sử, công trình kiến trúc, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực trở thành nguồn tài nguyên mới cho du lịch TP.HCM.

Các doanh nghiệp lữ hành đang nghiên cứu kết nối những điểm đến này thành tour ngắn ngày hoặc liên tuyến, kết hợp tham quan với trải nghiệm làng nghề.

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành khảo sát các điểm đến tại vùng Đất Thủ, gồm các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Thuận An và Lái Thiêu.

Tự tay làm gốm, khám phá câu chuyện làng nghề

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc VinaGroup Travel, đánh giá những điểm đến cách trung tâm TP.HCM khoảng 150km có thể trở thành lựa chọn cho các chuyến đi cuối tuần, nhất là với nhóm khách gia đình.

Qua khảo sát, VinaGroup Travel đang làm việc với các xưởng gốm, lò lu truyền thống vùng Đất Thủ để xây dựng chương trình tham quan phù hợp với hoạt động của từng cơ sở.

Điểm mới của tour là đưa trải nghiệm trực tiếp vào xưởng sản xuất. Du khách không chỉ tìm hiểu quy trình, kỹ thuật làm gốm mà còn được tự tay thực hiện sản phẩm mẫu.

"Theo thiết kế dự kiến, khách sẽ trực tiếp làm sản phẩm, sau đó cơ sở hoàn thiện và gửi lại. Nhờ vậy, du khách có thể nhận sản phẩm do mình tham gia thực hiện sau khi trở về TP.HCM", ông Mẫn chia sẻ.

Để phục vụ hướng khai thác này, các xưởng gốm tại Đất Thủ cũng đang chuẩn bị không gian và hoạt động đón khách. Theo đại diện Tập đoàn InoGroup, cụm hai xưởng Nam Long và Việt Long có những nét riêng trong kỹ thuật sản xuất. Nam Long gìn giữ kỹ thuật nung củi với các sản phẩm chum, chậu, gạch; còn Việt Long sản xuất chén bát và gốm sứ gia dụng bằng lò gas hiện đại.

Đại diện Việt Long cho biết đơn vị đã bố trí khu trưng bày, tổ chức workshop vẽ gốm cho khách tham quan, tạo tiền đề phát triển hoạt động trải nghiệm dịp Tết.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Hải, Giám đốc xưởng gốm Nam Long, cho biết doanh nghiệp đang lên kế hoạch kết nối hoạt động tham quan để du khách tìm hiểu quy trình sản xuất gốm truyền thống.

Bên cạnh sản xuất, xưởng gốm Nam Long thiết kế thêm nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách, chuẩn bị đón khách dịp Tết Đinh Mùi 2027 - Ảnh: H.A.



Tour một ngày dự kiến giá từ 1,6 triệu đồng

Sau chuyến khảo sát, VinaGroup Travel dự kiến triển khai tour mới từ tháng 12 để phục vụ nhu cầu du lịch dịp Tết. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, doanh nghiệp đang xây dựng hai lựa chọn gồm tour một ngày với giá khoảng 1,6 triệu đồng và tour hai ngày với giá hơn 2 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu phát triển tour về nguồn, phục vụ nhóm khách muốn tìm hiểu lịch sử chiến tranh, thăm lại chiến trường xưa.

Ông Tony Hùng Trần, Giám đốc mảng inbound Golden Smile Travel (áo trắng), tìm hiểu các sản phẩm gốm sứ truyền thống, phục vụ việc nghiên cứu, thiết kế tour trải nghiệm mới - Ảnh: H.A.

Trong khi đó, ông Tony Hùng Trần, Giám đốc mảng inbound Golden Smile Travel, cho biết các tour trải nghiệm làng nghề truyền thống đặc biệt có sức hút với giới trẻ và du khách quốc tế yêu thích khám phá văn hóa bản địa.

Doanh nghiệp đang nghiên cứu kết nối tour làng nghề Đất Thủ với các chương trình tham quan xã Củ Chi, xã Bình Mỹ (TP.HCM) và Đồng bằng sông Cửu Long. Hành trình dự kiến kéo dài 5 ngày 4 đêm hoặc gần 6 ngày 5 đêm.

"Golden Smile Travel dự kiến hoàn thiện chương trình vào đầu tháng 12, đưa sản phẩm ra thị trường dịp cuối năm dương lịch và đầu năm âm lịch, phục vụ nhu cầu du lịch Tết", ông Hùng cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sau chuyến khảo sát, sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành kết nối điểm tham quan với hoạt động văn hóa, thương mại và hạ tầng vận chuyển, tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng lịch trình phù hợp, giúp du khách có thêm lựa chọn khám phá và trải nghiệm.