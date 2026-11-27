Chiếc mõ mời khách vàng, khách bạc đến làng Thái Hải - Ảnh: M.PHÚC

Kết quả Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 vừa được công bố, chọn những bản làng còn giữ vẹn nguyên nét đẹp văn hóa, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng.

5 bản làng được gọi tên là điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất gồm: khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên), điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (Vĩnh Long), làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn), và thôn Nà Tông (Tuyên Quang).

Bản làng Thái Hải

Bản làng Thái Hải (xã Tân Cương, Thái Nguyên) vốn được biết đến với câu chuyện "ăn chung một nồi cơm, tiêu chung một túi tiền", đây cũng là điểm đến đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Làng là nơi bà con dân tộc Tày cùng giữ những nếp nhà sàn cổ, nếp sinh hoạt cộng đồng, giới thiệu đến du khách nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình.

Cù lao Cồn Chim xã Minh Hòa, Vĩnh Long - Ảnh: NGUYỄN THANH TUẤN

Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim

Đây là điểm du lịch cộng đồng mang đậm nét miệt vườn Nam Bộ. Từ năm 2019, người dân ở Cồn Chim (xã Minh Hòa, Vĩnh Long) bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng thuận thiên, vừa duy trì sinh kế nông nghiệp, vừa đón khách trải nghiệm đời sống vùng cù lao.

Làng Tân Hóa, Quảng Trị - HOÀNG TRUNG

Làng Tân Hóa

Làng Tân Hóa (Quảng Trị) là điểm đến với mô hình làm du lịch có 1-0-2 khi biến chính vùng rốn lũ thành làng du lịch tốt nhất thế giới. Trước đây, mỗi mùa mưa đến, bà con Tân Hóa lại phải hứng chịu dòng nước lũ, nhà cửa bị nhấn chìm. Bởi vậy mà mô hình nhà phao được bà con tạo ra để chủ động thích nghi với lũ.

Những ngôi nhà nổi dần trở thành hình ảnh đặc trưng của Tân Hóa, mở ra hướng phát triển du lịch thích ứng với khí hậu, tạo sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và khai thác du lịch bền vững.

Làng Quỳnh Sơn - nơi hàng trăm ngôi nhà sàn cùng nhìn về một hướng - Ảnh: CHU ĐỨC GIANG

Làng Quỳnh Sơn

Làng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn) được du khách biết đến nhiều khi được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Ngôi làng này độc đáo với hàng trăm ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng giữa thung lũng Bắc Sơn.

Điểm đến này không chỉ sở hữu cảnh quan đặc trưng vùng Đông Bắc, mà còn là nơi du khách tìm hiểu văn hóa bản địa, trải nghiệm ẩm thực, nếp sống sinh hoạt của người Tày.

Thôn Nà Tông

Làng văn hóa du lịch thôn Nà Tông (xã Thượng Lâm, Tuyên Quang) nằm ven lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, nổi lên trong những năm gần đây nhờ cảnh quan núi rừng và nếp nhà sàn người Tày còn nguyên vẹn.

Bà con tại Nà Tông bắt đầu làm du lịch từ năm 2016 với mô hình homestay, đến nay đã có 15 homestay phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh 5 điểm du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026, 3 điểm đến du lịch nông thôn được cộng đồng bình chọn là điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, An Giang), điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ), điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

"Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 là hội thi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh các mô hình làng du lịch, điểm du lịch nông thôn tiêu biểu, phát huy giá trị nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan và tri thức bản địa. Qua đó hướng tới hình thành mạng lưới điểm đến nông thôn có chất lượng, bản sắc, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu du lịch nông thôn Việt Nam.