Nằm dọc bờ sông Châu Đốc, làng Chăm Châu Phong (ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang) giống như một bức tranh văn hóa đa sắc màu, không xô bồ nhưng toát lên vẻ đẹp bình yên với nhịp sống chậm rãi. Người dân chân chất hiền hòa và luôn hiếu khách.

Đến nay làng Chăm vẫn còn giữ vẹn nguyên nét văn hóa độc đáo và mang bản sắc riêng từ ẩm thực đến các thánh đường lâu đời, đẹp, đặc biệt là nghề dệt thổ cẩm được mọi người gìn giữ hơn 100 năm hấp dẫn du khách.

Du khách đến làng Chăm Châu Phong dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt qua kiến trúc nhà sàn gỗ truyền thống (nhà bằng gỗ, lợp mái ngói). Nổi bật giữa không gian thôn quê là thánh đường Mubarak - một trong những thánh đường Hồi giáo lâu đời và đẹp nhất miền Tây.

Thánh đường có kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa của người Chăm với hình củ hành đặc trưng, tông màu trắng kết hợp xanh ngọc nổi bật giữa miền sông nước Châu Phong.

Ngoài ra du khách còn ‘say lòng’ với ẩm thực độc đáo như món tung lò mò (lạp xưởng bò), cà ri bò; nghệ thuật đánh trống rappana (nhạc cụ truyền thống gắn liền với lễ hội, tâm linh, cưới hỏi…) hay không gian nghề dệt thổ cẩm thủ công được người dân kỳ công gìn giữ hơn 100 năm qua.

“Người Chăm dệt vải thủ công rất lạ và độc đáo. Trang phục của người Chăm cũng rất đa dạng, hoa văn tinh xảo, tôi mặc lên người chụp ảnh rất đẹp. Thánh đường Mubarak rất đặc trưng và nổi bật về kiến trúc văn hóa người chăm. Dù bình dị nhưng làng Chăm trong mắt tôi rất đẹp”, anh Võ Hoài Bắc - du khách TP Cần Thơ chia sẻ.

Tại cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống của nghệ nhân Mohamad (ở xã Châu Phong), du khách sẽ ‘khó rời mắt’ với hình ảnh những người phụ nữ Chăm chăm chỉ với đôi tay khéo léo đưa từng đường thoi bên khung cửi dệt để tạo ra những tấm khăn choàng, xà rông và túi xách với hoa văn rực rỡ sắc màu.

Chị Safinah (con gái của nghệ nhân Mohamad) - cho biết chị được thừa hưởng, nối tiếp gìn giữ và phát huy nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống hơn 100 năm của gia đình.

Hiện nay gia đình chị đã làm ra đa dạng sản phẩm, gồm: xà rông, khăn choàng, túi xách, vài vân mây… bán ra thị trường cũng như được du khách trong ngoài nước thích mua về làm quà.

“Tôi sẽ gìn giữ và bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình. Sau này tôi chú trọng phát triển nhiều hơn về sản phẩm vải vân mây, vải thổ cẩm. Đây là sản phẩm đặc trưng, độc đáo của người Chăm. Hằng ngày, cơ sở của tôi đón hơn 100 khách quốc tế đến tham quan, mua vải thổ cẩm”, chị Safinah nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Phó chủ tịch UBND xã Châu Phong (tỉnh An Giang) - thông tin đến nay địa phương ghi nhận có hơn 5.600 người Chăm sinh sống. Bà con chủ yếu sống bằng nghề mua bán, đánh bắt cá trên sông, làm nông nghiệp và gìn giữ phát huy nghề dệt vải truyền thống thổ cẩm.

Làng Chăm Châu Phong có văn hóa độc đáo với nhiều di sản giá trị như Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia thánh đường Mubarak, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt thổ cẩm và Nghi lễ vòng đời (hệ thống các nghi thức tập quán, đánh dấu mốc quan trọng cuộc đời con người từ khi sinh ra lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, qua đời) của người Chăm Islam cùng ẩm thực Halal phong phú.

Hiện nay du khách đến tham quan làng Chăm ngày càng nhiều và trải nghiệm ‘Một ngày làm người Chăm’. Mỗi năm làng Chăm đón khoảng 10.000 lượt khách. Địa phương phấn đấu đón khoảng 60.000 lượt khách vào năm 2030.

“Địa phương sẽ tranh thủ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để cho người dân vay vốn, tổ chức những lớp truyền dạy đánh trống Rappana hay dệt thổ cẩm. Chúng tôi còn tận dụng nguồn vốn từ tỉnh để đầu tư nâng cấp mở rộng đường với bờ kè vào thánh đường Nekmah, phát triển du lịch làng Chăm”, ông Hợp nhấn mạnh.

Cùng hướng đi này, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho hay mới đây Sở đã tổ chức hội nghị “Tập huấn, kỹ năng xây dựng và phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng năm 2026” ở xã Châu Phong.

Việc tổ chức lớp tập huấn giúp người dân được trang bị kiến thức nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về du lịch nông thôn và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch nông thôn đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Theo ông Thái, giai đoạn 2025 - 2035, tỉnh định hướng phát triển mạnh mô hình du lịch cộng đồng (homestay) gắn với nông nghiệp - làng nghề, bảo tồn văn hóa bản địa để du khách tham quan di sản kiến trúc thánh đường, dệt thổ cẩm truyền thống và thưởng thức ẩm thực ở làng Chăm.

“Tỉnh đang triển khai phát triển dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo để làng Chăm Châu Phong kết nối và đón dòng khách Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Trung Đông... trong chuỗi liên kết từ Phú Quốc - Châu Đốc - Tân Châu.

Chúng tôi sẽ tăng cường liên kết du lịch cộng đồng ở làng Chăm Châu Phong với chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP để tiêu thụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm của người dân”, ông Thái khẳng định.