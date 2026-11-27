Trong vùng Công viên địa chất Phú Yên có khu vực đầm Ô Loan với hệ sinh thái đa dạng - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 27-11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Phú Yên", với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, chuyên gia quốc tế và nhà khoa học trong nước.

Phát biểu khai mạc, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công viên địa chất Phú Yên trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường phía đông tỉnh, với gần 2.000km² đất liền và 1.000km² vùng nội thủy. Tỉnh định hướng xây dựng công viên gắn bảo tồn di sản với nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Hơn 1,8 tỉ năm lịch sử địa chất và kho tàng di sản biển

Gành Đá Đĩa, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk với các khối granit cổ và hệ thống bazan dạng cột - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Nguyễn Lê Vũ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ý tưởng khởi xướng năm 2016, Công viên địa chất Phú Yên đã trải qua gần một thập kỷ nghiên cứu, khảo sát. Đề tài khoa học cấp quốc gia giai đoạn 2021-2023 đã kiểm kê 288 điểm, yếu tố di sản. Năm 2024, địa phương phê duyệt đề án và thành lập Công viên địa chất Phú Yên.

Kết quả nghiên cứu bước đầu ghi nhận sáu nhóm giá trị di sản địa chất có tiềm năng mang tầm quốc tế, phản ánh quá trình tiến hóa vỏ Trái đất hơn 1,8 tỉ năm. Bên cạnh những thắng cảnh nổi tiếng như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện..., nhiều giá trị địa chất tại núi lửa Mái Nhà, đới đứt gãy Sông Ba và các khu vực ven biển cũng đang được làm rõ.

Khu vực còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ rừng đặc dụng Đèo Cả đến vùng đất ngập nước, thảm cỏ biển và rạn san hô. Đáng chú ý, rạn san hô Hòn Nưa có độ phủ san hô cứng đạt 64,85%.

Không chỉ có giá trị địa chất và thiên nhiên, vùng công viên còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa từ thời tiền sử, văn hóa Sa Huỳnh, Champa đến thời kỳ mở cõi Đại Việt. Đàn đá, kèn đá Tuy An, nghệ thuật bài chòi, lễ hội Cầu ngư và các làng nghề truyền thống góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, việc xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO còn nhiều thách thức như điều chỉnh ranh giới công viên sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo vệ di sản trước áp lực khai thác và du lịch; hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, đánh giá sức chịu tải, đầu tư hạ tầng và xây dựng các tuyến tham quan.

Kinh nghiệm xây dựng công viên địa chất từ Nhật Bản, Trung Quốc

GS Setsuya Nakada (Nhật Bản) - Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: MINH CHIẾN

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, GS Setsuya Nakada, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, cho biết Nhật Bản hiện có 48 công viên địa chất quốc gia, trong đó 11 công viên được UNESCO công nhận.

Tại quần đảo Oki, di sản địa chất được đưa vào chương trình giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông, đồng thời kết nối với du lịch, ẩm thực và sản phẩm địa phương. Các sản phẩm đạt chứng nhận được hỗ trợ phát triển và quảng bá bằng thương hiệu công viên địa chất.

Đáng chú ý, công viên còn liên kết với khách sạn, doanh nghiệp vận tải, tập đoàn công nghệ; xây dựng trung tâm thông tin, bảo tàng giới thiệu lịch sử hình thành và hệ sinh thái đặc trưng.

Trong khi đó, GS Zhang Jianping, Phó Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, cho biết Trung Quốc hiện có 51 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Nước này từng tập trung bảo vệ từng điểm di sản riêng lẻ, nhưng cách làm này khó tạo hiệu quả lâu dài. Vì vậy, Trung Quốc chuyển sang mô hình công viên có ranh giới thống nhất, kết nối bảo tồn với cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.

Từ kinh nghiệm hai quốc gia, các chuyên gia cho rằng xây dựng công viên địa chất toàn cầu không chỉ cần di sản có giá trị mà phải gắn với du lịch, giáo dục và sinh kế cộng đồng. Đây là quá trình đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự phối hợp giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân.

GS Zhang Jianping (Trung Quốc) - Phó Chủ tịch điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - Ảnh: MINH CHIẾN

PGS.TS Trần Tân Văn, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam, nhận định Phú Yên có hệ thống di sản và đa dạng sinh học phong phú, trải dài từ miền núi đến hải đảo, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới danh hiệu này.

Theo ông Văn, địa phương đã có cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ để xây dựng hồ sơ trình UNESCO. Tuy nhiên, cần tiếp tục đầu tư bảo tàng, trung tâm thông tin, tuyến tham quan, hệ thống biển bảng, website; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, giáo dục cộng đồng và hợp tác quốc tế. Việc điều tra, nghiên cứu và nhận diện giá trị di sản cũng phải được thực hiện lâu dài, liên tục, kể cả sau khi được UNESCO công nhận.