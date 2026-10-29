Chính khách, chuyên gia quốc tế trải nghiệm nhịp sống TP.HCM qua tour đi bộ

Bà Irit Savion Waidergorn, Đại sứ được bổ nhiệm của Israel tại Việt Nam (áo đỏ, đeo kính) đã dành một buổi sáng tham gia Walkingtour trải nghiệm cuộc sống đô thị TP.HCM. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng nữ đại sứ đã dành lời khen ngợi về cảnh quan, cũng như các trải nghiệm trên hành trình. - Ảnh: THẾ KIỆT

Sau những phiên thảo luận về kinh tế và định hướng phát triển tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM 2026, ngày 29-10, các đại biểu đã chọn cách "tiếp cận" gần hơn với nhịp sống của TP.HCM thông qua tour du lịch nội đô Walking tour để tham quan những công trình kiến trúc, điểm đến văn hóa - thương mại tiêu biểu cũng như trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Tour đi qua các điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM như Nhà hát TP.HCM, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành, trải nghiệm Bảo tàng Phở... Hành trình không chỉ mang đến góc nhìn trực tiếp về một thành phố năng động mà còn mở ra câu chuyện về tiềm năng phát triển kinh tế, chất lượng sống và sức hấp dẫn đầu tư.

Thông qua việc kết nối các điểm đến, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc đô thị của thành phố, các chuyên gia, nhà chính khách, nhà làm chính sách đã cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa di sản và nhịp sống hiện đại.

Bà Irit Savion Waidergorn, đại sứ được bổ nhiệm của Israel tại Việt Nam, cho biết tour diễn ra gọn gàng trong buổi sáng nhưng là cơ hội thú vị để bà hiểu hơn về TP.HCM. Nữ đại sứ đã bày tỏ sự thích thú cũng như khen ngợi về trải nghiệm món phở Việt Nam.

Bà Hyerim Choi đến từ Hàn Quốc khám phá TP.HCM với trải nghiệm walking tour - Ảnh: THẾ KIỆT

Trong khi đó, bà Hyerim Choi, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Microt (Hàn Quốc), cho biết đã bỏ qua bữa sáng để "dành bụng" thưởng thức phở. Trên con đường đi bộ qua các điểm tham quan, bà Choi đã thích thú lắng nghe thuyết minh của hướng dẫn viên.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, walking tour còn gợi mở cách nhìn về những nguồn lực có thể đóng góp vào sức cạnh tranh của một đô thị lớn. Kiến trúc, không gian công cộng, văn hóa đường phố, ẩm thực và các hoạt động thương mại nếu được kết nối hiệu quả có thể trở thành những yếu tố gia tăng sức hấp dẫn của TP.HCM đối với du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu quảng bá hình ảnh TP.HCM, chương trình còn tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa các đại biểu, qua đó mở ra cơ hội trao đổi và hợp tác sau Diễn đàn.

Theo ông Alessandro Flammini - Cố vấn cấp cao thuộc Vụ Thống kê của FAO - thành viên của đoàn tour, các giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống đô thị luôn góp phần tạo nên bản sắc riêng, trở thành một phần trong lợi thế cạnh tranh của TP.HCM trên hành trình phát triển thành đô thị có sức hút quốc tế.

"Đây là những yếu tố góp phần hình thành một môi trường đô thị hấp dẫn không chỉ để tham quan mà còn để sinh sống, làm việc và đầu tư lâu dài", ông Alessandro Flammini, đến từ Áo, nói.

Ông Devendra Jain, người cầm điện thoại, là Trưởng nhóm Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ tiên phong kiêm Quản lý cấp cao phụ trách sản xuất tiên tiến và chuỗi cung ứng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng đồng nghiệp chụp hình lưu niệm trong hành trình tour. - Ảnh: THẾ KIỆT

Các thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chọn tour Walking tour để tìm hiểu các điểm đến văn hóa trong lòng đô thị TP.HCM - Ảnh: THẾ KIỆT

Điểm đến cuối của hàng trình tour là Bảo tàng Phở Việt Nam. Đây là bảo tàng ẩm thực ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, vừa được mở hồi tháng 1-2026. Đoàn khách đặc biệt đã tìm hiểu về phở và có trải nghiệm món ăn quốc hồn, quốc túy của Việt Nam.

Bảo tàng Phở là nơi các đại biểu có dịp tìm hiểu câu chuyện hình thành, phát triển và những giá trị văn hóa gắn với món ăn được xem là biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. - Ảnh: THẾ KIỆT