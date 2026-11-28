Tuần lễ văn hóa - ẩm thực và mua sắm tại phường Phú Thạnh sẽ đem lại cho người dân trải nghiệm ẩm thực 3 miền và nhiều món ăn quốc tế - Ảnh: TTO

Từ 28-11 đến 6-12, UBND phường Phú Thạnh (TP.HCM) tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất, với khoảng 120 gian hàng ẩm thực, thương mại và nghệ thuật.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình tổng kích cầu mua sắm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 - Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC). Ban tổ chức dự kiến đón từ 50.000 - 70.000 lượt khách tham quan trong 9 ngày diễn ra sự kiện.

Thưởng thức đặc sản ba miền, trải nghiệm làng nghề

Tại không gian ẩm thực, người dân có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của ba miền như bún chả, bánh cuốn, giò chả Ước Lễ, chả mực Hạ Long, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh xèo miền Tây, hủ tiếu Mỹ Tho và các loại bánh dân gian.

Sự kiện còn có khu giao lưu ẩm thực quốc tế, giới thiệu các món ăn của Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bên cạnh ăn uống, khách tham quan có thể tự tay nặn, tạo hình và trang trí đồ gốm Bát Tràng, trải nghiệm một số công đoạn làm bánh tráng của các làng nghề Trảng Bàng (Tây Ninh), Phú Yên.

Không gian văn hóa truyền thống giới thiệu tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, khăn rằn Tây Đô cùng các sản phẩm thủ công. Trẻ em cũng có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật tương tác như tạo hình tò he, vẽ mặt và vẽ họa tiết trang trí.

Mua sắm đặc sản, hàng tiêu dùng dịp cuối năm

Tại khu vực mua sắm, người dân có thể tìm mua nông sản, thực phẩm chế biến, các sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, thời trang và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia sự kiện cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, niêm yết công khai giá bán và khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiện phường Phú Thạnh có hơn 103.000 dân với 2.910 doanh nghiệp, đơn vị và 4.580 hộ kinh doanh.

Thông qua tuần lễ, địa phương tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua trong mùa mua sắm cuối năm, hướng đến Tết Đinh Mùi 2027.

Thỏa sức mua sắm, trải nghiệm TP.HCM dịp cuối năm Với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mãi tập trung, cùng 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm và 38 hội chợ, triển lãm đồng hành, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Để không bỏ lỡ các ưu đãi và điểm hẹn hấp dẫn, người dân có thể truy cập hai nền tảng số của Vibrant HCMC: songdong.hochiminhcity.gov.vn: Khám phá các ưu đãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. hello.hochiminhcity.gov.vn: Tìm kiếm các trải nghiệm du lịch, ẩm thực, giải trí và lên lịch trình khám phá thành phố. Trong bối cảnh TP đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.