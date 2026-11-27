Khách hàng lựa chọn các loại bánh dân gian - Ảnh: THY NHUNG

Đây cũng là điểm nhấn để đưa chợ Bình Tây trở thành điểm đến văn hóa, du lịch và mua sắm, gắn thương mại với du lịch và kinh tế đêm. Đồng thời tạo không gian để doanh nghiệp, thương nhân giới thiệu sản phẩm, kết nối ẩm thực với sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.

Nhiều món ăn hấp dẫn hội tụ

Nhiều món ăn được giới thiệu tại hội chợ ẩm thực ở chợ Bình Tây - Ảnh: THY NHUNG

Từ 18h, nhiều người dân đã lựa chọn đến để thưởng thức các sản phẩm đặc sắc ở chợ Bình Tây.

Bạn Châu cho biết đã xem giới thiệu trên nhiều nền tảng, được biết hôm nay tại chợ Bình Tây giới thiệu nhiều món ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh dân gian nên đã cùng bạn đến để thưởng thức.

"Tôi được giới thiệu khung giờ từ 18h đến 20h có các tiết mục ca hát, múa lân, biểu diễn nghệ thuật. Do đó, tôi tìm đến tận nơi để tham quan, mua sắm đồ dùng và trải nghiệm thực tế các món ăn vặt tại đây", bạn Châu chia sẻ thêm.

Nghệ nhân Trần Thị Huệ Linh đang thực hiện các công đoạn đổ bánh xèo - Ảnh: THY NHUNG

Nghệ nhân Trần Thị Huệ Linh, thành viên Chi hội Bánh Việt Nam, cho biết gian hàng bánh dân gian trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Bình Tây với kỳ vọng bánh dân gian Việt Nam không chỉ dừng lại ở các khu chợ truyền thống mà còn được nâng tầm, đưa vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, phục vụ các dịch vụ lữ hành cao cấp và vươn ra trình diễn với bạn bè quốc tế.

Trước sự phổ biến của các loại bánh Âu hiện nay, bà mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa làm bánh và thưởng thức bánh truyền thống của nền văn minh lúa nước đến với du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ để không bị mai một.

Khách hàng chọn tô, dĩa, bát tại chợ Bình Tây - Ảnh: THY NHUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngoài các gian hàng thì tại đây cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt cho các loại gốm sứ. Với chương trình tô, bát dĩa có giá 20.000 đồng/chiếc, mua 3 cái có giá 50.000 đồng.

Định vị chợ Bình Tây thành điểm đến văn hóa - ẩm thực - du lịch

Bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây, cho biết chợ Bình Tây không chỉ là một công trình kiến trúc có giá trị, một trung tâm thương mại lâu đời, mà còn là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều cộng đồng dân cư, đặc biệt là văn hóa Việt - Hoa.

"Và ẩm thực chính là nơi sự giao thoa ấy hiện lên rõ nét nhất. Mỗi món ăn mang một hương vị riêng, mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, tập quán và đời sống của cộng đồng. Đây là những giá trị đã góp phần làm nên bản sắc của vùng đất Chợ Lớn nói chung và phường Bình Tây nói riêng", bà Quế Phương cho hay.

Bà Quế Phương cũng cho biết sự kiện sẽ góp phần gắn kết thương mại với văn hóa, du lịch và không gian phố đêm Chợ Lớn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa chợ Bình Tây trở thành điểm đến văn hóa - ẩm thực - mua sắm có bản sắc và sức hút.

Chương trình "Bình Tây - Điểm hẹn ẩm thực" được tổ chức với 30 gian hàng, gồm 20 gian ẩm thực Việt - Hoa và 10 gian sản phẩm OCOP, bánh dân gian, bánh kẹo, diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 1-12. Tại đây, người dân và du khách không chỉ được thưởng thức món ngon, mà còn được nghe câu chuyện văn hóa phía sau từng món ăn, giao lưu với nghệ nhân, người chế biến, các doanh nghiệp, thương nhân, cơ sở sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường và quảng bá thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh. Hưởng ứng chương trình Tháng khuyến mại tập trung đợt 2, từ ngày 1-12 đến hết ngày 31-12, các hộ kinh doanh tại chợ Bình Tây, chợ Minh Phụng và phố đêm Chợ Lớn đã đăng ký tham gia với nhiều hình thức ưu đãi, giảm giá thiết thực.