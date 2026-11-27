Khách hàng tranh thủ các chương trình ưu đãi dịp Black Friday tại hàng quán ở TP.HCM - Ảnh: V.Đ.

Bên cạnh các cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại, nhiều hàng quán và cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng đẩy mạnh quảng bá chương trình Black Friday trên các nền tảng mạng xã hội.

Săn sale từ ăn uống đến làm đẹp, vui chơi

Các bạn trẻ trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh tại tiệm photobooth - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Dịp Black Friday năm nay, nhiều tiệm bánh, quán ăn đến những chuỗi cà phê như SuSuBao, BreadTalk, Highlands Coffee, Katinat, The Coffee House… cũng triển khai các chương trình ưu đãi với hình thức đa dạng, từ giảm giá đến 50%, đồng giá sản phẩm đến mua hai tặng một hoặc tặng voucher.

Một số đơn vị còn kéo dài thời gian khuyến mãi đến hết tháng 11, tận dụng nhu cầu ăn uống, gặp gỡ của người tiêu dùng dịp cuối tuần. Đơn cử đến hết ngày 29-11, BreadTalk áp dụng đồng giá 25.000 đồng đối với một số loại bánh tươi, tặng voucher 50.000 đồng cho khách mua bánh lạnh, bánh bông lan với hóa đơn từ 100.000 đồng.

Cùng thời gian này, khách đặt mua một ly PhinĐI cỡ lớn của Highlands Coffee qua GrabFood được tặng thêm một ly bạc xỉu cỡ nhỏ, theo điều kiện chương trình.

Các sản phẩm bánh được bày bán tại tiệm Butr. trong đợt khuyến mãi Black Friday - Ảnh: MINH TRÍ

Cuộc đua khuyến mãi cũng mở rộng sang các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến với nhiều hình thức giảm giá hóa đơn, hỗ trợ phí giao hàng.

Chị Phan Bảo Hân (23 tuổi) cho biết ngoài tìm kiếm những món đồ thời trang giảm giá, chị và nhóm bạn cũng tham khảo các ưu đãi của hàng quán để lên lịch gặp gỡ.

"Bình thường nhắc đến Black Friday, mình chỉ nghĩ đến mua sắm quần áo. Năm nay lướt mạng thấy nhiều hàng quán cũng có ưu đãi nên nhóm mình hẹn nhau vừa đi mua sắm, vừa ăn uống. Có khuyến mãi, tụi mình cũng thoải mái gọi thêm món", chị Hân chia sẻ.

Các cơ sở làm đẹp cũng tranh thủ dịp này đón đầu nhu cầu chăm sóc sắc đẹp mùa lễ hội cuối năm. Mức giảm giá đối với một số dịch vụ lên đến 70%, trong khi các spa, tiệm nail, salon tóc còn áp dụng hình thức tặng thêm liệu trình hoặc ưu đãi khi sử dụng kết hợp nhiều dịch vụ.

Chị Đỗ Bảo Ngọc (26 tuổi, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cho biết năm nay chị dành một phần ngân sách săn sale để chăm sóc bản thân, thay vì tập trung mua sắm quần áo.

"Cuối năm có nhiều dịp gặp gỡ, tiệc tùng nên trước sau gì tôi cũng phải làm tóc, làm móng. Tranh thủ làm đẹp dịp giảm giá Black Friday để tiết kiệm chi phí, khoản tiền tiết kiệm được có thể dành cho một buổi ăn uống với bạn bè", chị Ngọc chia sẻ.

Các nhà hàng cũng tham gia cuộc đua khuyến mãi, thu hút thực khách dịp Black Friday - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Các khu vui chơi trẻ em, tiệm photobooth cũng nhập cuộc mùa khuyến mãi. Trong đó hệ thống tiNiWorld áp dụng chương trình mua một tặng một vé vui chơi từ ngày 27 đến 29-11. Vé tặng có thời hạn sử dụng 14 ngày tại các trung tâm trên toàn quốc, giúp phụ huynh có thể sắp xếp lịch vui chơi cho con sang tháng 12.

Sức mua tăng, dịch vụ tìm cơ hội kích cầu

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Minh Trí, đại diện tiệm bánh Butr., cho biết sức mua trong đợt khuyến mãi khá tích cực, trong đó Madeleine và Financier là hai dòng bánh bán chạy.

"Lượng bánh bán ra tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Sức mua không chỉ tập trung vào những sản phẩm được giảm giá, mà các loại bánh không nằm trong danh mục khuyến mãi cũng được khách hàng biết đến và lựa chọn", anh Trí cho biết.

Trong khi đó chị Đoàn Hứa Thục Đình, nhà sáng lập tiệm photobooth Fotovibe, nhận định Black Friday không chỉ là dịp kích cầu của ngành bán lẻ mà còn là cơ hội để các đơn vị kinh doanh dịch vụ trải nghiệm mở rộng tệp khách hàng.

"Hiện nay, khách hàng không chỉ tìm kiếm những sản phẩm có giá tốt mà còn quan tâm đến các hoạt động giải trí, trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè, người thân. Vì vậy việc tham gia Black Friday vừa giúp tiệm hưởng ứng xu hướng mua sắm cuối năm, vừa tạo cơ hội để khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ", chị Đình chia sẻ.

Theo chị Đình, thông qua các hình thức giảm giá gói chụp, tặng thêm lượt chụp hay ưu đãi theo nhóm, tiệm có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ.

Việc áp dụng ưu đãi theo giá trị hóa đơn, tặng thêm sản phẩm, dịch vụ hay voucher cho lần sử dụng tiếp theo cũng là cách để các đơn vị kinh doanh gia tăng giá trị đơn hàng, khuyến khích khách quay trở lại.

Siêu thị, sàn thương mại điện tử kéo dài ưu đãi sang tháng 12 Người tiêu dùng chưa kịp mua sắm trong ngày Black Friday 27-11 vẫn còn cơ hội săn hàng giảm giá tại nhiều hệ thống bán lẻ và trên các nền tảng trực tuyến. Tại Co.opmart, Co.opXtra…, nhiều mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng được giảm từ 35-50% hoặc mua hai tính tiền một đến ngày 2-12. Saigon Co.op tiếp tục triển khai chương trình giảm giá đến 100% đối với một số sản phẩm tới hết ngày 8-12. Hệ thống AEON duy trì chương trình Black Friday đến ngày 29-11. Trên sàn thương mại điện tử, Shopee kéo dài đợt khuyến mãi đến hết ngày 30-11 với voucher giảm đến 11 triệu đồng dành cho thành viên ShopeeVIP. Đối với dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến, khách đặt món qua GrabFood được giảm 50.000 đồng cho đơn từ 150.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ SeABank và nhập mã SEA50 đến hết ngày 30-11.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.