Các đội phải tự xử lý sự cố trên nền tảng Cyber Range - môi trường giả lập mạng nội bộ của cơ quan nhà nước - Ảnh: V.T

Ngày 27-11, Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh khai mạc đợt 2 chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng năm 2026. Có 24 đội từ các sở, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương tham gia, phần thi kéo dài đến 15h cùng ngày.

Đợt 1 thiên về kiến thức. Ở đợt 2, các đội phải tự tay xử lý sự cố trên nền tảng Cyber Range - môi trường giả lập mạng nội bộ của cơ quan nhà nước.

Tình huống đặt ra khá sát với những vụ tấn công mạng có thật. Hệ thống giám sát phát cảnh báo. Đội ứng cứu sự cố phải đọc nhật ký để lần ra máy trạm có dấu hiệu nhiễm mã độc, phát hiện tài khoản bị sử dụng bất thường và kiểm tra thư mục dùng chung có biến động lạ.

Xác định được nguồn cơn, các đội cô lập máy trạm, khóa hoặc đổi mật khẩu tài khoản bị lợi dụng, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng. Sau đó khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu, kiểm tra lại hệ thống rồi lập báo cáo.

Các chuyên gia thường xuyên tương tác để hỗ trợ các đội thực chiến xử lý sự cố an ninh mạng - Ảnh: V.T

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho rằng công việc điều hành của chính quyền ngày càng phụ thuộc vào hệ thống số. Một sự cố xử lý chậm có thể làm gián đoạn điều hành, ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp.

"Không thể chờ đến khi xảy ra sự cố mới xây dựng phương án, phân công trách nhiệm", ông Liêm nói.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, đề nghị chương trình hướng vào nâng năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố và tăng phối hợp giữa lực lượng chuyên trách với các cơ quan, địa phương.