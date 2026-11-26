Binance muốn đánh giá độc lập toàn diện hệ thống bảo mật sau vụ tấn công gây thiệt hại 6,3 tỉ USD - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới Binance vừa xác nhận hợp tác với ba đơn vị an ninh mạng quốc tế gồm Mandiant, SlowMist và Verichains để thực hiện đợt rà soát độc lập các quy trình và hạ tầng bảo mật.

Kiểm chứng hạ tầng Binance

Đáng chú ý, Verichains là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam góp mặt trong nhóm chuyên gia này, bên cạnh Mandiant (công ty thuộc Google Cloud có hơn 20 năm kinh nghiệm ứng phó các cuộc tấn công mạng cấp quốc gia) và SlowMist (đơn vị chuyên sâu về bảo mật hệ sinh thái blockchain thành lập năm 2018).

Động thái siết chặt an ninh của Binance diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ tấn công mạng chấn động thị trường tiền số vào cuối tháng 10-2026, liên quan đến khoảng 6,3 tỉ USD tài sản số.

Theo đại diện Binance, đợt kiểm toán này nhằm kiểm chứng hạ tầng hiện tại, tìm ra các điểm yếu tiềm ẩn và nâng cao khả năng chống chịu trước các hình thức tấn công ngày càng tinh vi.

Ông Jimmy Su, Giám đốc An ninh thông tin của Binance, cho biết ba đơn vị được chọn đều có bề dày kinh nghiệm về tình báo mối đe dọa và ứng phó sự cố Web3. Sàn giao dịch này cam kết sẽ trực tiếp cải thiện hệ thống dựa trên các phát hiện độc lập từ nhóm chuyên gia, dù kết quả rà soát cụ thể hiện chưa được công bố.

Cảnh báo kỷ nguyên tấn công mạng dùng AI

Chia sẻ về bối cảnh an ninh mạng hiện nay, ông Nguyễn Lê Thành, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Verichains, nhận định sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện phòng thủ của các tổ chức tài chính và nền tảng tài sản số.

Theo ông Thành, tin tặc hiện nay không còn hành động thủ công mà tận dụng AI để tự động tìm kiếm lỗ hổng chưa từng được biết đến (zero-day), lập bản đồ bề mặt tấn công và tự điều chỉnh kịch bản xâm nhập theo thời gian thực.

"Hoạt động di chuyển ngang giữa các hệ thống vốn trước đây mất nhiều tuần, nay với sự hỗ trợ của AI có thể rút ngắn chỉ còn vài giờ, thậm chí vài phút. Việc phát triển công cụ khai thác lỗ hổng cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", đại diện Verichains phân tích.

Trước tốc độ này, ông Thành cho rằng quy trình phòng thủ truyền thống kiểu "tìm lỗ hổng - vá lỗi - chờ lỗ hổng mới" đã trở nên lỗi thời, bởi con người không thể vá lỗi nhanh hơn tốc độ AI dò tìm.

Thay vào đó, chuyên gia Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp tài chính, công nghệ cần chuyển dịch tư duy sang thiết kế kiến trúc bảo mật nhiều tầng và có thể kiểm chứng. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo khi sự cố xảy ra, hệ thống vẫn có khả năng khoanh vùng, hạn chế tối đa thiệt hại và không để một điểm lỗi đơn lẻ nào - dù do con người hay máy móc - làm sụp đổ toàn bộ hệ thống.