Đội tuyển ISITDTU1 của ĐH Duy Tân nhận giải nhì tại Lancang-Mekong Regional Cybersecurity Competition 2026 - Ảnh: ĐH Duy Tân

Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của sinh viên ĐH Duy Tân (DTU) trên các đấu trường an toàn thông tin và an ninh mạng quốc tế.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề cử tham gia

Diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 tại Prince Angkor hotel (tỉnh Siem Reap, Campuchia), đây là cuộc thi an ninh mạng dành cho sinh viên trong khuôn khổ hợp tác Lancang - Mekong. Sân chơi góp mặt 40 sinh viên thuộc 10 đội tuyển đến từ các trường đại học của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Chương trình do Bộ Bưu chính & Viễn thông Vương quốc Campuchia tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Đặc biệt hợp tác Lancang-Mekong (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund).

Đội tuyển ISITDTU1 của DTU được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) của Việt Nam đề cử tham dự theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an).

Là lựa chọn duy nhất đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi, điều này cho thấy sự ghi nhận năng lực chuyên môn, tư duy kỹ thuật và bản lĩnh của sinh viên DTU. Qua đó tạo thêm cơ hội để các bạn giao lưu, học hỏi, khẳng định trình độ với bạn bè quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tại cuộc thi, các đội tranh tài theo hình thức Capture The Flag (CTF), một trong những hình thức thi đấu phổ biến trong lĩnh vực an toàn thông tin/an ninh mạng. Các thí sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành để giải quyết những thử thách liên quan đến bảo mật hệ thống, phân tích dữ liệu và tìm kiếm lỗ hổng an ninh mạng.

Hệ thống thử thách bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu như: Web Security (an ninh Internet), Cryptography (mật mã hóa), Digital Forensics ("pháp y" số), Open Source Intelligence (OSINT - tình báo nguồn mở), Reverse Engineering (thiết kế ngược) và Pwn.

Bên cạnh năng lực kỹ thuật, cuộc thi còn đặt ra yêu cầu cao về tư duy phân tích, khả năng xử lý vấn đề dưới áp lực thời gian và sự phối hợp giữa các thành viên trong thi đấu.

Niềm vui của các chàng trai DTU với giải thưởng lớn - Ảnh: ĐH Duy Tân

Sức mạnh đồng đội làm nên thành tích ấn tượng

Ngay khi bước vào thi đấu, đội tuyển ISITDTU1 đã lựa chọn chiến thuật phân chia nhiệm vụ dựa trên thế mạnh chuyên môn của từng thành viên. Thay vì tập trung vào một thử thách, đội chủ động rà soát hệ thống bài thi, đánh giá độ khó và xác định những bài có khả năng giành điểm để phân bổ thời gian hợp lý.

Phụ trách Web Security (an ninh Internet), đội trưởng Nguyễn Bá Khánh vừa xử lý các bài toán về Web Security, vừa theo dõi tiến độ chung và điều phối hoạt động của cả đội. Khi một thành viên gặp khó khăn, Khánh phải cân nhắc giữa việc tiếp tục đầu tư thời gian giải quyết hoặc chuyển sang thử thách khác hoặc huy động thêm sự hỗ trợ từ đồng đội.

Bạn Huỳnh Đông Quang tập trung vào Cryptography (mật mã học), tập trung phân tích dữ kiện, kiểm tra các giả thuyết toán học và tìm kiếm phương án giải mã phù hợp. Trong khi Lê Khắc Huy đảm nhận Digital Forensics (điều tra hay "Pháp y" số) sẽ vận dụng khả năng quan sát, phân tích tệp tin và dữ liệu số để phát hiện những dấu vết bất thường trong các bài toán về Digital Forensics.

Còn Chu Thế Anh phụ trách OSINT (tình báo nguồn mở), tìm kiếm, đối chiếu và xác minh thông tin từ những nguồn công khai. Qua đó chọn lọc các "manh mối" có giá trị giữa các luồng dữ liệu lớn trên Internet.

Kết quả chung cuộc Giải nhất: đội WillHack4Coffee của Học viện Công nghệ Số Campuchia (Cambodia Academy of Digital Technology - CADT) Giải nhì: đội ISITDTU1 của ĐH Duy Tân (DTU) Giải ba: đội ITEsec của ĐH Hoàng gia Phnom Penh (Royal University of Phnom Penh - RUPP)

"Các thử thách an ninh mạng đòi hỏi kiến thức liên ngành nên việc các thành viên chia sẻ thông tin và cùng phân tích những bài toán phức tạp vô cùng quan trọng. Một manh mối từ Forensics có thể cần được xác minh bằng OSINT, trong khi một bài Web Security có thể được hỗ trợ bằng kỹ năng lập trình hoặc tư duy phân tích từ Cryptography", Chu Thế Anh nói.

Đội trưởng Nguyễn Bá Khánh cho biết cả đội đã tích cực ôn luyện, phân chia nhiệm vụ theo thế mạnh của từng thành viên và hỗ trợ nhau trong quá trình thi đấu. Giải nhì chung cuộc là niềm tự hào, cũng là động lực để mỗi bạn tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

"Chúng em cảm ơn Ban giám đốc DTU, các thầy cô khoa kỹ thuật máy tính & truyền thông, Trường Trí tuệ nhân tạo & thông tin (SDA) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã quan tâm, hỗ trợ và tin tưởng trao cơ hội cho đội tham dự cuộc thi.

Đây là trải nghiệm quý giá để đội tuyển rèn luyện và có thể tiếp tục chinh phục những sân chơi lớn hơn, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường và sinh viên Việt Nam", Bá Khánh bày tỏ.

Lĩnh vực Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân xếp vị trí 144 Thế giới theo QS 2026

Hiện lĩnh vực khoa học máy tính của ĐH Duy Tân xếp vị trí 144 thế giới trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2026, cũng là dẫn đầu Việt Nam. Nhiều ngành học về IT của nhà trường như: Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật mạng/An ninh mạng, Hệ thống thông tin đều đạt kiểm định ABET (Mỹ) - "tiêu chuẩn vàng" cho kiểm định các ngành nghề công nghệ - kỹ thuật trên thế giới. Điều này ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác nghiên cứu và đào tạo, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nhà trưởng trên bản đồ học thuật quốc tế về các ngành học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo.