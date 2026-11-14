ĐH Duy Tân đăng cai Hội thảo khoa học quốc gia Mỹ thuật ứng dụng

Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đến tham dự hội thảo - Ảnh: ĐH Duy Tân

Dịp này, sinh viên (SV) ĐH Duy Tân đã nhận được hai giải thưởng tại Triển lãm đồ án Mỹ thuật ứng dụng trong khuôn khổ hội thảo.

Bản sắc văn hóa và công nghệ vào ngôn ngữ thiết kế đương đại

Hội thảo do ĐH Duy Tân phối hợp với Câu lạc bộ Khối trường Mỹ thuật ứng dụng thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên tham dự.

Qua đó cùng trao đổi góc nhìn mới, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đổi mới đào tạo Mỹ thuật ứng dụng theo hướng gắn với thực tiễn.

PGS.TS Đặng Mai Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối trường Mỹ thuật ứng dụng - cho rằng Mỹ thuật ứng dụng là lĩnh vực đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo không ngừng. Trong đó mỗi sản phẩm không chỉ cần đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ mà còn phải bảo đảm công năng, tính ứng dụng và phù hợp với nhu cầu của đời sống đương đại.

"Điều này đặt ra yêu cầu đối với người làm thiết kế phải không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy liên ngành và bản lĩnh sáng tạo để bắt kịp xu hướng, làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn và có dấu ấn riêng", TS Mai Anh phát biểu.

Cùng suy nghĩ, ThS Trần Thanh Bình - Trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Trí tuệ nhân tạo & Thông tin (SDA), ĐH Duy Tân - nói ngành Mỹ thuật ứng dụng cần hướng đến hội nhập quốc tế trên nền tảng bản sắc riêng. Qua đó định hình dấu ấn cá nhân, chủ động tiếp thu tinh hoa thế giới và làm giàu thêm những giá trị sáng tạo Việt Nam.

ThS Trần Thanh Bình (Trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng, ĐH Duy Tân) Là đơn vị đăng cai và giữ vai trò chủ trì hội thảo, chúng tôi không chỉ tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và cơ sở đào tạo mà còn góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển nguồn nhân lực thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Mỹ thuật ứng dụng trong tương lai.

Triển lãm giới thiệu các đồ án xuất sắc của sinh viên cả nước - Ảnh: ĐH Duy Tân

Nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông - giảng viên thỉnh giảng ĐH Duy Tân - trình bày tham luận trực tuyến từ Mỹ với đề tài "Từ studio đến thẩm định quốc tế: 12 năm mentoring sinh viên Thiết kế Đồ họa tại SDC Lab (2015-2026)".

Hướng dẫn 55 sinh viên đạt 91 giải thưởng quốc tế, nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông chia sẻ điều luôn trăn trở chính là cần phải tạo ra bản sắc riêng cho chương trình đào tạo, từ tư duy thẩm mỹ, tư duy thiết kế đến cách tiếp cận và triển khai các nội dung đào tạo, để sinh viên vừa được trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc, vừa phát triển tư duy sáng tạo phù hợp với xu hướng của ngành.

"Giảng viên cần luôn kết nối và đồng hành cùng sinh viên, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tham gia phân tích, góp ý, biên tập và chỉnh sửa từng thiết kế. Nhờ đó giúp các bạn nhận diện hạn chế, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành tư duy thiết kế độc lập", ông Phương Đông chia sẻ.

Hơn 140 tham luận nghiên cứu gửi tới hội thảo tập trung vào 4 nhóm ngành nghề gồm: Thiết kế đồ họa, Kiến trúc - Nội thất, Thiết kế thời trang và Tạo dáng công nghiệp - Mỹ thuật truyền thông. Các tham luận không chỉ tập trung phân tích tiềm năng ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) trong việc tối ưu hóa quy trình sáng tạo và triển khai ý tưởng ở các lĩnh vực Thiết kế đồ họa, Kiến trúc - Nội thất và Thiết kế thời trang, mà còn khai thác khả năng ứng dụng công nghệ này trong các lĩnh vực sáng tạo số như Thiết kế game 2D/3D, Video Âm nhạc (MV), và Đồ họa sự kiện. Nhiều tham luận đã gợi mở cách thức dùng AI như một công cụ đắc lực để chuyển hóa di sản thành sản phẩm đương đại trong thiết kế sản phẩm: mây tre đan, họa tiết cho áo dài cách tân, tạo hình nhân vật game mang âm hưởng dân gian, bao bì đặc sản vùng miền… Có thể nói trong bối cảnh phát triển của công nghệ số, việc đào tạo năng lực làm chủ AI đi liền với đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng bản quyền và giữ vững bản sắc Việt Nam chính là yêu cầu sống còn của ngành thiết kế hiện đại.

SV Hồ Thị Thu Thảo với giải Kỹ thuật cho đồ án “Tân Thần” - Ảnh: ĐH Duy Tân

Giải Kỹ thuật và Văn hóa Tiêu biểu trao cho sinh viên Duy Tân

Triển lãm đồ án Mỹ thuật ứng dụng trong khuôn khổ hội thảo giới thiệu 38 đồ án đến từ 17 trường, khoa trên cả nước. Dù lựa chọn chất liệu và phương thức thể hiện khác nhau, các đồ án đều cho thấy nỗ lực tìm kiếm "tiếng nói riêng" trong thiết kế, đồng thời làm mới những giá trị quen thuộc bằng góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ.

Sinh viên ĐH Duy Tân đã được trao 2 giải thưởng lớn. Giải Kỹ thuật được trao cho đồ án "Thiết kế Artbook Game Tân Thần" của SV Hồ Thị Thu Thảo (ngành Thiết kế đồ họa, mảng Thiết kế mỹ thuật số).

Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp kết hợp với công nghệ tương lai, Artbook "Tân Thần" hướng đến sự giao thoa giữa vẻ đẹp huyền bí, cổ điển và hiện đại. Thông qua hệ thống hình ảnh, tạo hình nhân vật và cách phối hợp màu sắc, đồ án xây dựng một thế giới thần thoại mang diện mạo mới, nơi các yếu tố Hy Lạp cổ đại được tái hiện qua ngôn ngữ thiết kế đương đại.

SV Nguyễn Sơn Thảo Ngân với Giải Văn hóa Tiêu biểucho đồ án“Yểm diện” - Ảnh: ĐH Duy Tân

Giải thưởng thứ hai là Giải Văn hóa Tiêu biểu được trao cho đồ án thiết kế minh họa truyện Yểm diện của SV Nguyễn Sơn Thảo Ngân (ngành Thiết kế đồ họa).

Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu và không gian kiến trúc Huế giai đoạn 1910-1925, đồ án này tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của một giai đoạn lịch sử thông qua ngôn ngữ minh họa. Mỗi hình ảnh không chỉ góp phần dẫn dắt nội dung câu chuyện mà còn thể hiện quá trình tìm hiểu, chắt lọc các yếu tố lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa bản địa của người thiết kế.

SV Hồ Thị Thu Thảo cho rằng thiết kế không đơn thuần chỉ tạo ra những hình ảnh đẹp mắt mà quan trọng hơn cần xây dựng được một thế giới có chiều sâu, một câu chuyện mang dấu ấn riêng.

"Được lựa chọn trưng bày và trao giải Kỹ thuật tại một sự kiện lớn về Mỹ thuật ứng dụng thực sự là niềm vui lớn, giúp tôi thêm tự tin vào con đường đã chọn. Ngoài tiếp tục học hỏi, tôi kỳ vọng sẽ thử nghiệm những kỹ thuật mới trong thiết kế nhân vật, minh họa game và ứng dụng công nghệ để có thể tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn sáng tạo của riêng mình", Thảo bày tỏ.

Giải thưởng cho sinh viên có đồ án xuất sắc Giải Sáng tạo: Thiết kế "Hồn Chằm Tơi" - SV Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) Giải Kỹ thuật: Thiết kế "Artbook Game Tân Thần" - SV ĐH Duy Tân Giải Văn hóa Tiêu biểu: Thiết kế minh họa truyện Yểm diện - SV ĐH Duy Tân Giải Ý tưởng: Thiết kế minh họa Phim hoạt hình 2D Ngựa Nhựa - SV Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Giải Ứng dụng: Sự kiện ra mắt bộ sách Quân Khu Nam Đồng - SV Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Giải Đổi mới: Thiết kế Tác phẩm mỹ thuật đô thị trục Cổng chào - Sân khấu Sài Gòn - SV Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM Giải Công nghệ: Thiết kế đồ hoạ và quảng bá Game "The Arcade Of Memories" - SV Trường ĐH CMC Giải Đột phá: Bộ tượng sơn mài các thiếu nữ dân tộc - SV Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Giải Bản sắc: Đồ án Artbook Mùa nước nổi - SV Trường ĐH Cửu Long