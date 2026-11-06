Đề xuất làm phố đêm món ăn dưới 30.000 đồng cho sinh viên Huế

Nhóm nghiên cứu của Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế vừa đề xuất mô hình phố đêm riêng biệt cho sinh viên Huế, góp phần làm phong phú mô hình kinh tế đêm cho đô thị di sản - Ảnh minh họa AI

Sáng 6-11, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức hội thảo "Nghiên cứu các mô hình, giải pháp góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Huế", trong đó mô hình phố đêm sinh viên tại khu vực Hồ Đắc Di được kỳ vọng tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu, khởi nghiệp cho người trẻ, đồng thời hình thành thị trường tiêu dùng mới tại Huế.

Phố đêm riêng biệt dành cho sinh viên

TP Huế đã có nhiều phố đêm được đưa vào hoạt động, phục vụ du lịch về đêm. Trong ảnh: hoạt động đổi gác trước Ngọ Môn ở khu phố đêm Hoàng thành bên trong Kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Theo nhóm nghiên cứu do TS Nguyễn Thị Diệu Linh (Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế) thực hiện, khu vực Làng đại học Trường Bia hiện tập trung gần 23.000 sinh viên. Có đến 79,3% sinh viên cư trú thực tế vào ban đêm, tạo nhu cầu lớn về ăn uống, giao lưu và giải trí sau giờ học.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh tại khu vực này hiện chủ yếu mang tính tự phát.

Từ thực tế đó, đề án đề xuất thí điểm tổ hợp "Student Park" tại cụm Trường Bia - đường Hồ Đắc Di, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 360 triệu đồng từ nguồn vốn của trường và xã hội hóa.

Không gian dự kiến kết hợp sân thư viện Trường đại học Kinh tế làm hạt nhân sáng tạo với trục đường Hồ Đắc Di được chỉnh trang hạ tầng đồng bộ.

Dự án quy hoạch 100 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó 60% diện tích dành cho sinh viên trực tiếp kinh doanh, khởi nghiệp, bán đồ handmade và sản phẩm sáng tạo; 40% dành cho các hộ tiểu thương địa phương.

Điểm nhấn của mô hình là đưa sinh viên từ vai trò người tiêu dùng trở thành chủ thể trực tiếp kiến tạo phố đêm. Các bạn trẻ có thể vận hành gian hàng, biểu diễn âm nhạc đường phố, làm việc bán thời gian để có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập.

Các gian hàng cam kết niêm yết công khai, với món ăn dưới 30.000 đồng và đồ uống dưới 25.000 đồng. Khu phố dự kiến lắp đặt mái bạt xếp di động, trạm sạc, WiFi công cộng và bãi giữ xe máy tập trung ở đầu tuyến để phục vụ sinh viên.

Đưa sông Hương thành sân khấu kinh tế đêm

Mặt nước sông Hương được đề xuất trở thành sản phẩm du lịch chủ lực của kinh tế đêm ở TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngoài phố đêm sinh viên, nhóm nghiên cứu Trường đại học Kinh tế còn đề xuất 3 mô hình kinh tế đêm khác gồm kinh tế đêm Hoàng thành với trải nghiệm di sản, văn hóa cung đình có kiểm soát; kinh tế đêm ven sông lấy sông Hương làm trục cảnh quan chính.

Đối với kinh tế đêm ven sông, nhóm của TS Trần Hà Uyên Thi (Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế) đề xuất đề án trị giá 255 tỉ đồng, đưa mặt nước sông Hương trở thành sản phẩm du lịch cốt lõi.

Đề án đề xuất phát triển hệ thống water bus, thuyền điện kết nối các tuyến sông di sản Đông Ba - Ngự Hà, tổ chức ca Huế thính phòng, yến tiệc cung đình trên du thuyền và tour đón bình minh sông Hương từ 5h-7h sáng.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất việc cầu Trường Tiền thành phố đi bộ vào các đêm cuối tuần, kết hợp với đó mặt nước sông Hương sẽ trở thành "sân khấu thực cảnh", trình diễn ánh sáng và drone.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế - đánh giá các mô hình được đề xuất có nhiều ý tưởng mới, góp phần phát hiện những bất cập trong phát triển kinh tế du lịch đêm. "Chúng tôi sẽ tham khảo rất kỹ những kiến nghị này và sẽ trình UBND TP Huế nhằm có giải pháp cải thiện vướng mắc, nghiên cứu đưa ý tưởng này thành sản phẩm du lịch mới cho kinh tế đêm của Huế", bà Thảo nói.