Khu đất Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (cũ) trên đường An Dương Vương có vị trí đắc địa giáp biển Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 17-11, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ du lịch (ký hiệu DV-3), thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 điều chỉnh sử dụng đất Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn.

Khu đất DV-3 nằm tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, là một phần của khu đất Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn cũ trên đường An Dương Vương.

Khu đất dự án có diện tích 2.246m2, được định hướng mục tiêu đầu tư xây dựng mới khu dịch vụ du lịch.

Góp phần phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng không gian đô thị; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng.

Theo quy hoạch, khu đất DV-3 có mật độ xây dựng tối đa khoảng 60%, tầng cao xây dựng 25 tầng, nằm tại góc chỉ giới quy hoạch đường An Dương Vương và đường Bùi Hữu Nghĩa. Khu đất hiện trạng là đất trống, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, khu đất có giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là 58,74 triệu đồng/m2. Theo đơn giá trên, tổng giá khởi điểm khi đưa ra đấu giá khu đất là gần 132 tỉ đồng. Hình thức đấu giá là thuê đất trả tiền một lần cho thời hạn thuê 50 năm.

Đấu giá nhiều cơ sở nhà đất tại đô thị Quy Nhơn, Pleiku Ngoài khu đất trên, UBND tỉnh Gia Lai cũng vừa có quyết định đưa ra đấu giá nhiều cơ sở nhà đất khác trên địa bàn đô thị Quy Nhơn và Pleiku, như: Khu đất TM-03 thuộc đồ án khu dân cư tại khu vực 7-8, phường Quy Nhơn Bắc, diện tích 1.160m2; nhà đất số 4 Nguyễn Hữu Huân, phường Pleiku; nhà đất số 345 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn; nhà đất 936 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn; nhà đất 6 Võ Thị Sáu, phường Diên Hồng.