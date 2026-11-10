Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đấu giá đất ở nông thôn: Trả gần 1,5 tỉ đồng/m² vì tưởng giá cho cả lô đất

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Người phụ nữ tham gia đấu giá đất ở nông thôn và trúng lô đất khi trả giá gần 1,5 tỉ đồng/m² khẳng định do nhầm lẫn khi trả giá từ m² thành lô và mong muốn được xem xét, nhận lại tiền đặt cọc.

Lộ diện người đấu giá đất ở nông thôn trả giá gần 1,5 tỉ đồng/m2 ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: TUẤN MINH

Sáng 10-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đã phối hợp với công an, đơn vị đấu giá làm việc với những người trúng đấu giá trả giá cao bất thường lên tới gần 1,5 tỉ đồng/m2 tại mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý cũ.

Nhầm đơn vị tính giá theo m² với giá cả lô đất

Theo ông Lực, nhận thông tin về phiên đấu giá có việc trả giá cao bất thường, sáng 9-11 các phòng chuyên môn của xã và công an đã làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 thửa đất, có mức giá từ 850 triệu đến 1,468 tỉ đồng/m2.

"Sau khi làm việc với những người liên quan, nghe trình bày của người đấu giá, đồng thời đánh giá, xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan, xã đã tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo", ông Lực nói.

Liên quan đến vụ việc này, bà H.T.N.L. (42 tuổi, ngụ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) cho biết bà là người đã trúng đấu giá 2 lô đất tại phiên đấu giá, trong đó có lô đất bà trả giá 1,468 tỉ đồng/m2.

Về mức giá cao bất thường này, bà L. lý giải do nhầm đơn vị tính giá theo m2 với giá cả lô đất. "Ở những phiên đấu giá tôi từng tham gia, người mua trả giá theo nguyên lô. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá ngày 7-11, do trời mưa lớn, hội trường ồn ào, tôi không nghe rõ quy định trả giá theo m2 nên xảy ra nhầm lẫn", bà L. nói.

Lộ diện người đấu giá đất ở nông thôn trả giá gần 1,5 tỉ đồng/m2 ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Hiện trạng mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô tại xã Lý Nhân - Ảnh: TUẤN MINH

Cũng theo bà L., ngay sau khi bỏ phiếu vòng đầu, nghe những người xung quanh trao đổi, bà mới biết mình đã trả giá nhầm và có trao đổi với đơn vị tổ chức đấu giá để rút phiếu lại sửa nhưng đã hết hạn.

"Do nhầm lẫn chứ không có mục đích gì cả, đây là đất ở nông thôn, chẳng ai đi đấu 1 tỉ đồng/m2 cả. Đất ở Hà Nội cũng không có giá như thế. Tôi đã đến UBND xã trình bày sự việc và mong cơ quan chức năng xem xét hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 600 triệu đồng của hai thửa đất", bà L. chia sẻ.

Nhiều lô đất bất thường

Trước đó, ngày 7-11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, công ty sẽ thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng hai là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Thế nhưng, trong ngày 7-11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỉ đồng/m2.

Lộ diện người đấu giá đất ở nông thôn trả giá gần 1,5 tỉ đồng/m2 ở Ninh Bình - Ảnh 4.Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc chậm đấu giá đất

Tiến độ đấu giá đất năm 2026 tại TP.HCM còn chậm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị hồ sơ, đấu giá những khu đất đủ điều kiện và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đấu giá bất thường đấu giá đất Ninh Bình đất ở nông thôn

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất