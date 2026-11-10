Đấu giá đất ở nông thôn: Trả gần 1,5 tỉ đồng/m² vì tưởng giá cho cả lô đất

Mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: TUẤN MINH

Sáng 10-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đã phối hợp với công an, đơn vị đấu giá làm việc với những người trúng đấu giá trả giá cao bất thường lên tới gần 1,5 tỉ đồng/m2 tại mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý cũ.

Nhầm đơn vị tính giá theo m² với giá cả lô đất



Theo ông Lực, nhận thông tin về phiên đấu giá có việc trả giá cao bất thường, sáng 9-11 các phòng chuyên môn của xã và công an đã làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 thửa đất, có mức giá từ 850 triệu đến 1,468 tỉ đồng/m2.

"Sau khi làm việc với những người liên quan, nghe trình bày của người đấu giá, đồng thời đánh giá, xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan, xã đã tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo", ông Lực nói.

Liên quan đến vụ việc này, bà H.T.N.L. (42 tuổi, ngụ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) cho biết bà là người đã trúng đấu giá 2 lô đất tại phiên đấu giá, trong đó có lô đất bà trả giá 1,468 tỉ đồng/m2.

Về mức giá cao bất thường này, bà L. lý giải do nhầm đơn vị tính giá theo m2 với giá cả lô đất. "Ở những phiên đấu giá tôi từng tham gia, người mua trả giá theo nguyên lô. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá ngày 7-11, do trời mưa lớn, hội trường ồn ào, tôi không nghe rõ quy định trả giá theo m2 nên xảy ra nhầm lẫn", bà L. nói.

Hiện trạng mặt bằng khu đất đấu giá 70 lô tại xã Lý Nhân - Ảnh: TUẤN MINH

Cũng theo bà L., ngay sau khi bỏ phiếu vòng đầu, nghe những người xung quanh trao đổi, bà mới biết mình đã trả giá nhầm và có trao đổi với đơn vị tổ chức đấu giá để rút phiếu lại sửa nhưng đã hết hạn.

"Do nhầm lẫn chứ không có mục đích gì cả, đây là đất ở nông thôn, chẳng ai đi đấu 1 tỉ đồng/m2 cả. Đất ở Hà Nội cũng không có giá như thế. Tôi đã đến UBND xã trình bày sự việc và mong cơ quan chức năng xem xét hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 600 triệu đồng của hai thửa đất", bà L. chia sẻ.

Nhiều lô đất bất thường

Trước đó, ngày 7-11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, công ty sẽ thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng hai là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Thế nhưng, trong ngày 7-11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỉ đồng/m2.