Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin một phiên đấu giá 70 lô đất ở nông thôn tại Ninh Bình có giá khởi điểm cao nhất 9,625 triệu đồng/m2 nhưng được người tham gia trả giá lên tới gần 1,5 tỉ đồng/m2.

Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2 - Ảnh 1.

Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình - Ảnh chụp màn hình

Chiều 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Tuấn Lực - Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, xác nhận trên địa bàn vừa diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn và có xuất hiện sự việc một số lô đất được trả giá cao bất thường lên tới 1 tỉ đồng đến gần 1,5 tỉ đồng/m2.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-11 tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng (Công ty Phúc Hưng), Chi nhánh Ninh Bình, công ty sẽ thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất.

Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng hai là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ.

Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2 - Ảnh 2.
Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2 - Ảnh 3.

Hình ảnh các lô đất được trả giá cao bất thường trên 1 tỉ đồng/m2 - Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thế nhưng, trong ngày 7-11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỉ đồng/m2.

Cụ thể, tại lô LK01-1, diện tích 182m2 có giá khởi điểm là 9,625 triệu đồng/2 (tổng giá trị khởi điểm hơn 1,751 tỉ đồng) đã được người tham gia đấu giá trả giá lên tới 1,468 tỉ đồng/m2, khiến lô đất tăng vọt lên hơn 267 tỉ đồng.

Theo ông Trương Tuấn Lực, qua nắm bắt sơ bộ, người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường là do nhầm lẫn cách thức trả bước giá từ m2 thành theo lô đất.

Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2 - Ảnh 5.

Hiện trạng mặt bằng khu đất đấu giá - Ảnh: CÔNG TY PHÚC HƯNG

"Theo quy định đấu giá là trả mức tiền trên m2, tuy nhiên người tham đấu giá lại trả giá theo lô đất. Nhưng đây chỉ là phản ánh của người đấu giá. Về phía xã cũng đã giao cho Phòng kinh tế phối hợp với đơn vị đấu giá, công an để làm rõ vấn đề này", ông Lực thông tin.

Về nghi ngờ có hay không việc cố ý trả cao để thổi giá đất, ông Lực cho biết khu vực đấu giá là đất ở nông thôn, giá cao lắm cũng chỉ lên tới 17-20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, để tránh việc đầu cơ, ông Lực nói sẽ cho kiểm tra rõ việc này.

Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: từ 9,1 triệu vọt lên gần 1,5 tỉ đồng/m2 - Ảnh 6.Tăng tiền đặt trước đấu giá đất ở để ngăn bỏ cọc, thao túng thị trường

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đề xuất tăng mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% đối với đấu giá đất ở nhằm ngăn chặn bỏ cọc, thao túng thị trường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bất thường đấu giá đất đất ở nông thôn Ninh Bình đấu giá đất

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất