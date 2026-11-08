Bất thường đấu giá đất ở Ninh Bình: đất ở nông thôn được trả 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng/m2

Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình - Ảnh chụp màn hình

Chiều 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Tuấn Lực - Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, xác nhận trên địa bàn vừa diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn và có xuất hiện sự việc một số lô đất được trả giá cao bất thường lên tới 1 tỉ đồng đến gần 1,5 tỉ đồng/m2.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-11 tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng (Công ty Phúc Hưng), Chi nhánh Ninh Bình, công ty sẽ thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất.

Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng hai là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ.

Hình ảnh các lô đất được trả giá cao bất thường trên 1 tỉ đồng/m2 - Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thế nhưng, trong ngày 7-11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỉ đồng/m2.

Cụ thể, tại lô LK01-1, diện tích 182m2 có giá khởi điểm là 9,625 triệu đồng/2 (tổng giá trị khởi điểm hơn 1,751 tỉ đồng) đã được người tham gia đấu giá trả giá lên tới 1,468 tỉ đồng/m2, khiến lô đất tăng vọt lên hơn 267 tỉ đồng.

Theo ông Trương Tuấn Lực, qua nắm bắt sơ bộ, người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường là do nhầm lẫn cách thức trả bước giá từ m2 thành theo lô đất.

Hiện trạng mặt bằng khu đất đấu giá - Ảnh: CÔNG TY PHÚC HƯNG

"Theo quy định đấu giá là trả mức tiền trên m2, tuy nhiên người tham đấu giá lại trả giá theo lô đất. Nhưng đây chỉ là phản ánh của người đấu giá. Về phía xã cũng đã giao cho Phòng kinh tế phối hợp với đơn vị đấu giá, công an để làm rõ vấn đề này", ông Lực thông tin.

Về nghi ngờ có hay không việc cố ý trả cao để thổi giá đất, ông Lực cho biết khu vực đấu giá là đất ở nông thôn, giá cao lắm cũng chỉ lên tới 17-20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, để tránh việc đầu cơ, ông Lực nói sẽ cho kiểm tra rõ việc này.