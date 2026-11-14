Khu 'đất vàng' bên sông Hương có doanh nghiệp trúng đấu giá 530 tỉ đồng

Khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi (bên phải ảnh) được trúng đấu giá 530 tỉ đồng - Ảnh: T.N.

Ngày 14-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng thành phố Huế cho biết UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, để cho thuê đất thực hiện dự án khách sạn cao cấp tại khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi.

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land, có trụ sở tại Hà Nội.

Phiên đấu giá được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức ngày 31-10.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỉ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Ngoài số tiền trên, doanh nghiệp trúng đấu giá còn phải trả hơn 27 tỉ đồng để mua tài sản gắn liền với đất.

Như vậy tổng số tiền doanh nghiệp phải nộp cho quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là hơn 557 tỉ đồng, chưa bao gồm thuế, phí.

Khu đất có diện tích hơn 10.688m², nằm ở vị trí đắc địa trên đường Lê Lợi, tiếp giáp các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định cho thuê đất, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Doanh nghiệp phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày và 50% còn lại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục cho thuê đất và bàn giao đất tại thực địa theo quy định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khu "đất vàng" này từng được thông báo đấu giá vào ngày 26-9 với giá khởi điểm gần 517 tỉ đồng.

Tuy nhiên phiên đấu giá không thể tổ chức, do hồ sơ của ba doanh nghiệp đăng ký tham gia chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Khu đất trước đây là trụ sở làm việc của một số cơ quan nhà nước. Sau khi các đơn vị chuyển đến khu hành chính tập trung từ năm 2022, nhiều công trình bị bỏ trống, xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và gây lãng phí quỹ đất ở khu vực trung tâm thành phố Huế.

Theo chủ trương đầu tư, dự án tại đây gồm khách sạn cao cấp tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên, khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê.

Công trình được xây dựng tối đa 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất, mua tài sản trên đất và một số chi phí khác.