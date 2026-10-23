Yêu cầu doanh nghiệp bàn giao hơn 800m² 'đất vàng' ở Vũng Tàu trước 31-10

Khu "đất vàng" rộng hơn 800m2 có vị trí đắc địa tại trung tâm Vũng Tàu và gần khu Bãi Trước - Ảnh: T.H.

Ngày 23-10, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã có thông báo yêu cầu Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao khu nhà, đất rộng hơn 800m² trên địa bàn.

Cụ thể, UBND phường Vũng Tàu yêu cầu công ty tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc do doanh nghiệp tạo lập trên khu đất tại số 6 Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, phường yêu cầu công ty thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng với các hộ dân đang kinh doanh trong khu đất và thông báo thời gian bàn giao để các hộ biết, thực hiện.

Thời hạn hoàn thành bàn giao nhà, đất chậm nhất trước ngày 31-10. Quá thời hạn trên mà chưa thực hiện, UBND phường Vũng Tàu sẽ lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định.

Theo hồ sơ vụ việc, khu nhà, đất tại số 6 Trần Hưng Đạo thuộc sở hữu của gia đình ông P.N.H. (ngụ quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM).

Khu đất rộng hơn 800m², có mặt tiền trên đường Trần Hưng Đạo, nằm gần Bãi Trước và được xem là một trong những vị trí đắc địa ở trung tâm Vũng Tàu.

Năm 1984, trước khi ra nước ngoài thăm gia đình, ông H. làm đơn cho Nhà nước mượn căn nhà để sử dụng vào mục đích công ích và đề nghị được nhận lại khi về nước.

Năm 1997, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây ký hợp đồng cho Công ty Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (doanh nghiệp nhà nước) thuê khu đất trong thời hạn 50 năm để làm văn phòng.

Năm 2001, doanh nghiệp này cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty.

Một năm sau, ông H. ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục đòi lại nhà và đất của mình.

Sau đó, ngày 2-5-2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành quyết định số 985 giải quyết đơn của ông H., trong đó quyết định trả lại nhà số 6 Trần Hưng Đạo cho ông.

Không đồng ý với quyết định trên, năm 2014, Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số 985.

Qua nhiều cấp xét xử, ngày 30-9-2022, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quyết định giám đốc thẩm không chấp nhận yêu cầu của doanh nghiệp.

Tháng 9-2026, UBND phường Vũng Tàu làm việc với các cơ quan chuyên môn để làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc trả lại nhà, đất cho người dân.

Từ đó, ngày 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ban hành quyết định số 8904 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho công ty trước đây.