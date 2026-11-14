Đào tạo ngành thực phẩm: Doanh nghiệp cần gì, sinh viên thiếu gì?

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu các giải pháp công nghệ thực phẩm, nông nghiệp tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 14-11, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm (1996 - 2026) được tổ chức tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Lấy kinh nghiệm từ chuyến đi thực tế

Theo các chuyên gia tại buổi lễ, các khối ngành liên quan đến chế biến, bảo quản và đảm bảo chất lượng thực phẩm đang có sức hút trong thị trường lao động.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên còn bỡ ngỡ khi nghĩ rằng các ngành sẽ thiên về... nấu nướng và chế biến thực phẩm. Thực tế khi học, các bạn còn được nghiên cứu vi sinh, cách bảo quản thực phẩm hay tiếp xúc với các công nghệ chế biến hiện đại.

Bạn Nguyễn Nhã Trân - sinh viên năm 4, ngành Công nghệ Thực phẩm - đã có định hướng theo nghề kỹ sư dinh dưỡng sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng, bạn còn lo lắng vì những yêu cầu của nhà tuyển dụng chưa phù hợp với thời gian học tập trên trường.

"Đa số các nhà máy đều tuyển nhân sự làm QC (Kiểm soát chất lượng sản phẩm) hoặc QA (Đảm bảo chất lượng quá trình) phải trực đêm, mà hiện tại tôi vẫn đang đi học, nếu ứng tuyển làm ca đêm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học và kỳ thực tập cuối khóa", bạn Nhã Trân chia sẻ.

Cùng là sinh viên cuối khóa của ngành Công nghệ thực phẩm, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh kể trong quá trình học từng thực tập ở công ty về trái cây sấy.

"Khi trải nghiệm làm nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, tôi nhận thấy quy mô sản xuất tại đây rất lớn. Đó là quy mô công nghiệp, lớn gấp trăm lần so với những bài học mà tôi học trên trường", bạn bày tỏ.

Dù vậy, theo bạn, chính những trải nghiệm thực tế trong quá trình học là "chìa khóa" để sinh viên vững vàng trong môi trường lao động.

Đào tạo sinh viên có tư duy doanh nghiệp

PGS.TS Kha Chấn Tuyền - Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm - chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: BÍCH TRÂM

PGS.TS Kha Chấn Tuyền - Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm - cho biết yêu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực hóa học và thực phẩm ngày càng cao. Bên cạnh chuyên môn, doanh nghiệp còn chú trọng kỹ năng giúp người lao động thích ứng với môi trường thực tế.

Đặc biệt, với công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiến thức kỹ thuật cần đi cùng khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường.

"Sinh viên tốt nghiệp phải nắm bắt được thị trường để định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp. Đây là yêu cầu đòi hỏi sinh viên phải có nhiều kỹ năng khác nhau", PGS.TS Kha Chấn Tuyền cho biết.

Mỗi tháng khoa đang mời ít nhất một doanh nghiệp đến chia sẻ với sinh viên về nghề nghiệp, môi trường làm việc và yêu cầu tuyển dụng. Khoa cũng định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp, ghi nhận phản hồi về chất lượng sinh viên tốt nghiệp để điều chỉnh đào tạo.

Ngoài ra, theo ông, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tư duy phản biện cũng là những kỹ năng cần được chú trọng, giúp sinh viên trao đổi công việc, phối hợp với các bộ phận và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình nghiên cứu, sản xuất.

Nhiều sinh viên coi đây là cơ hội để lắng nghe những chia sẻ từ các thế hệ tiền bối để hiểu hơn về con đường nghề nghiệp - Ảnh: BÍCH TRÂM

Từ góc nhìn nhà tuyển dụng, bà Lê Thị An - cựu sinh viên khóa đầu của khoa, Giám đốc Neo Foodtech - cho rằng đại học cung cấp nền tảng ban đầu, nhưng sự phát triển của sinh viên còn phụ thuộc vào tinh thần chủ động và trải nghiệm thực tế.

"Các bạn sinh viên cần trau dồi thêm các kỹ năng mềm như làm việc nhóm và xử lý tình huống thông qua việc chịu khó rèn luyện, trải nghiệm từ các hoạt động thực tế", bà Lê Thị An chia sẻ.

Anh Hồ Công Bắc - sinh năm 1999, cựu sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm - cho biết việc tận dụng tốt học phần liên quan đến chuyến đi thực tế thời đại học giúp anh có nhiều kinh nghiệm.

Khi đó, anh chủ động học hỏi về quy trình sản xuất sữa dừa, nước cốt dừa và dừa tươi trong chuyến trải nghiệm tại Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới (Vĩnh Long).

Ngoài việc trau dồi kiến thức chuyên môn, các sinh viên cũng cho rằng việc học thêm ngoại ngữ là cách rút ngắn khoảng cách với nhà tuyển dụng.

Các bạn chia sẻ việc nâng cao khả năng ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Nhật có ích cho việc đọc tài liệu, viết báo cáo hay làm việc với đối tác quốc tế.