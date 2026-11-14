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Trường chuyên Ngoại ngữ lo học sinh 'quay lưng' vì khó chọn tổ hợp A00, B00

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của trường chuyên, học sinh chuyên ngoại ngữ sẽ không thể học đủ 3 môn thuộc các tổ hợp A00, B00, khiến trường lo nhiều em sẽ quay lưng, tìm cơ hội khác.

Trường Chuyên Ngoại ngữ lo học sinh 'quay lưng', nhiều ngoại ngữ không đủ học sinh để mở lớp - Ảnh 1.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: FBNT

Ngày 14-11, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã gửi góp ý lần 3 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ bản đồng ý với định hướng đổi mới của dự thảo khi tổ chức giáo dục theo ba tầng, trường đánh giá cao việc dự thảo duy trì khối chuyên ngoại ngữ thành một khối độc lập và tổ chức lớp theo từng ngoại ngữ.

Tuy nhiên, nhà trường cũng đã chỉ ra những điểm bất hợp lý, nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của các trường/khối chuyên ngoại ngữ.

Gây suy giảm chất lượng tuyển sinh

Cụ thể, theo dự thảo, học sinh khối chuyên ngoại ngữ học 4 môn học lựa chọn gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và 1 môn do học sinh chọn trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ.

Như vậy, có 3 trong 4 môn lựa chọn bị ấn định, trùng với cơ cấu của khối chuyên khoa học xã hội, đồng nghĩa với việc khi dự thảo được thông qua, học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ không học đủ 3 môn thuộc các tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh).

Trong khi, thực tế từ năm học 2022-2023 đến nay, số học sinh đăng ký xét tuyển đại học theo khối A00, B00 của trường chiếm tỉ lệ đáng kể.

Khảo sát năm học 2026-2027 của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ có tới 1.290 học sinh (66,1%) chọn tổ hợp môn lựa chọn có ít nhất 2 môn trong vật lý, hóa họa, sinh học. Có 904 học sinh chọn môn có vật lý, hóa học, 612 học sinh chọn môn có hóa học, sinh học.

"Một bộ phận lớn học sinh giỏi toàn diện, vừa có năng lực ngoại ngữ vừa có thế mạnh về toán và khoa học tự nhiên, lựa chọn trường/khối chuyên ngoại ngữ chính vì có thể kết hợp chuyên ngữ với các khối A00, B00.

Khi lựa chọn này không còn, nhóm học sinh nói trên sẽ chuyển sang các trường chuyên khối khoa học tự nhiên hoặc các trường ngoài công lập chất lượng cao. Hệ quả là chất lượng đầu vào của các trường/khối chuyên ngoại ngữ suy giảm, kéo theo suy giảm cả chất lượng ngoại ngữ - mục tiêu cốt lõi của khối chuyên này", Trường đại học Ngoại ngữ cho biết.

Có thể gây xáo trộn thừa - thiếu giáo viên

Nhà trường cho rằng khi cơ cấu môn lựa chọn bị ấn định, nhu cầu giáo viên vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ sẽ giảm mạnh, trong khi nhu cầu giáo viên địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học tăng đột biến.

Giáo viên là viên chức, không thể điều chỉnh nhanh theo quy định của Luật Viên chức; Nhà trường vừa phải tuyển dụng bổ sung ở các môn thiếu, vừa không có giải pháp cho giáo viên dôi dư ở các môn thừa.

Theo nhà trường thay đổi này này đặc biệt khó khăn đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên như Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đồng thời trái với yêu cầu nêu tại công văn số 7941/BGDĐT-GDPT là bảo đảm khi thông tư có hiệu lực không gây xáo trộn trong quản lý, dạy học.

Trường đại học Ngoại ngữ kiến nghị Bộ cho phép học sinh chuyên được chọn 4 môn dựa trên các tổ hợp do nhà trường xây dựng.

Trường hợp bộ cần giữ một khung chung, trường đề nghị chỉ quy định học sinh khối chuyên ngoại ngữ chọn tối thiểu 1 môn trong nhóm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật; các môn còn lại do học sinh lựa chọn.

Bổ sung quy định chuyển tiếp cho phép trường chuyên điều chỉnh cơ cấu môn học lựa chọn theo lộ trình tối thiểu 3 năm học, để có thời gian sắp xếp, bồi dưỡng chuyển đổi đội ngũ giáo viên.

Thu hẹp nguồn tuyển các ngoại ngữ ít phổ biến

Ngoài ra, Trường đại học Ngoại ngữ không đồng tình với đề xuất gộp chỉ tiêu, điểm chuẩn. Nhà trường cho rằng điểm chuẩn chung không bảo đảm công bằng. Mỗi ngoại ngữ có bài thi riêng với độ khó, cấu trúc và phổ điểm khác nhau. Dùng chung một điểm chuẩn cho các ngoại ngữ là so sánh những kết quả không cùng thang đo, trái với nguyên tắc chính xác, khách quan, công bằng.

Nếu không có chỉ tiêu theo từng ngoại ngữ, số học sinh trúng tuyển mỗi ngoại ngữ biến động theo từng năm: ngoại ngữ có nhiều thí sinh như Tiếng Anh có thể vượt xa số lớp dự kiến, trong khi các ngoại ngữ khác có thể không đủ để mở lớp. Nhà trường không thể chủ động bố trí lớp học, giáo viên và cơ sở vật chất.

Trường chuyên Ngoại ngữ lo học sinh 'quay lưng' khi không thể học A00, B00 - Ảnh 2.Bộ Giáo dục lý giải đề xuất tuyển sinh trường chuyên theo 3 khối thay vì từng môn

Dự thảo mới đề xuất tuyển sinh trường THPT chuyên theo 3 khối thay vì từng môn, làm dấy lên nhiều quan tâm về cách thức tuyển sinh mới.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: hoạt động của trường chuyên trường chuyên THPT Chuyên Ngoại ngữ môn chuyên thi lớp 10

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