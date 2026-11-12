Thi trường chuyên theo khối: Giảm học lệch hay tăng áp lực học tập?

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau bài viết "Đề xuất bỏ tuyển sinh theo từng môn, trường chuyên chuyển sang ba khối" được đăng tải trên Tuổi Trẻ, nhiều độc giả đã bày tỏ quan điểm xoay quanh dự kiến những đổi mới trong tuyển sinh trường chuyên.

Học sinh chuyên phải giỏi nhiều môn, liệu có phát triển được năng khiếu?

Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chuyển sang tuyển sinh trường chuyên theo ba khối chuyên: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ, thay vì chỉ dựa chủ yếu vào kết quả của một môn thi riêng lẻ.

Cụ thể đối với khối Khoa học tự nhiên, dự thảo đề xuất các bài thi toán nâng cao, ngữ văn và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên; đối với khối Khoa học xã hội là ngữ văn nâng cao, toán và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội; đối với khối Ngoại ngữ là toán, ngữ văn và bài thi ngoại ngữ mà học sinh đăng ký dự tuyển.

Trước những thay đổi dự kiến, bạn đọc Mỹ Lệ cho rằng Bộ GD-ĐT cần cân nhắc việc đổi mới tuyển sinh chuyên có đang thực sự giảm tải áp lực cho học sinh, bởi học sinh đã luyện môn năng khiếu từ lớp 6,7, có thể vừa phải duy trì sở trường, vừa học thêm các nội dung thi theo khối chuyên dẫn đến tăng áp lực.

Thay vì chờ tới cuối học kỳ I lớp 10 học sinh mới được chọn môn chuyên sâu thì có thể định hướng nghề nghiệp thực chất cho học sinh từ lớp 8, giúp các em phát triển năng lực.

Bên cạnh đó, bạn đọc lo việc thi chung theo khối có thể bỏ sót tài năng, học sinh nổi trội ở các môn tin, lý, hóa, sinh có thể không được đánh giá đúng thế mạnh. Cùng với đó là việc học toàn diện có trở thành học dàn trải, giảm cơ hội phát triển sâu năng khiếu.

Bạn đọc Quang nhận định việc học sinh chuyên khối khoa học tự nhiên phải giỏi cả 4 môn toán, lý, hóa, sinh và sẽ phải học chuyên sâu cả 4 môn cùng lúc là bất hợp lý, chưa kể thời gian áp dụng dự kiến ngay trong kỳ tuyển sinh năm học 2027-2028.

"Trong khi đề xuất vẫn còn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dự thảo, tức là học sinh và phụ huynh gần như không có thời gian chuẩn bị gì cho những thay đổi này. Đề nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo xem xét lại", bạn đọc Quang nêu ý kiến.

Bạn đọc Ngân cho biết trong trường hợp thi chuyên phải thi thêm các môn khác, mặc dù không phải kiến thức chuyên sâu nhưng số lượng bài thi đã tăng từ 3 môn thành 5-6 môn, khó mà xoay xở trong thời gian ngắn.

Bạn đọc Hoa lo rằng với cách tổ chức tuyển sinh mới với khối khoa học tự nhiên, thí sinh sẽ không chú trọng các môn lý, hóa, sinh, chỉ chăm chăm học toán. Và khi vào cấp THPT chuyên, những môn lý, hóa, sinh sẽ khó chọn được học sinh phù hợp, có bạn đủ điểm vào chuyên nhưng chưa chắc đã chọn được môn chuyên yêu thích sau học kỳ I, lớp 10.

"Các trường THCS phải triển khai thi đủ 10 môn học sinh giỏi khối 9 nhưng thi vào chuyên lại cho thi có 3 môn toán, văn, Anh. Các em thi môn khác 3 môn thi toán, văn, Anh vừa phải học môn thi học sinh giỏi tỉnh vừa phải học 3 môn kia để vào trường chuyên thì gây khó cho trường THCS và giáo viên bồi dưỡng. Nếu theo đề án mới, bộ nên xóa bỏ thi học sinh giỏi tỉnh cấp THCS rồi cho trường chuyên THPT tuyển sinh chuyên 3 môn toán, văn, Anh", bạn đọc Phan Thanh đề xuất.

Không giảm tải mà có thể làm tăng áp lực

Bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều bạn đọc đồng tình với đề xuất của Bộ GD-ĐT nhưng cho rằng cần có lộ trình phù hợp để học sinh, nhà trường chuẩn bị, thay vì áp dụng ngay từ năm 2027.

Bạn đọc Hoàn cho rằng mỗi lần cải cách, học sinh lại phải thích nghi với những thay đổi mới. Khi một phương án chưa được chứng minh hiệu quả đã bị thay thế bằng phương án khác, thậm chí sau đó lại quay về cách làm ban đầu, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là học sinh và phụ huynh. "Giáo dục cần sự thận trọng và tính kế thừa", bạn đọc bày tỏ.

Bạn đọc Quỳnh Hoa cho biết các em sinh năm 2012 đã chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên theo quy chế cũ và đang bước vào giai đoạn nước rút. Vì vậy, bạn đọc mong Bộ GD-ĐT không thay đổi quy chế tuyển sinh đối với lứa học sinh này. Mọi điều chỉnh cần có lộ trình đầy đủ, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Tương tự, bạn đọc Tuấn cho rằng học sinh lớp 9 đang ôn tập theo cách thi hiện hành nên nếu thay đổi vào thời điểm này, các em sẽ có ít thời gian chuẩn bị. Nếu chuyển sang tuyển sinh theo khối, Bộ nên có lộ trình và công bố phương thức thi, đề minh họa trước ít nhất một năm để học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ động.

Bạn đọc Minh Kiệt cũng bày tỏ băn khoăn về việc thay đổi quy chế tuyển sinh đột ngột. Theo bạn đọc, nếu cần điều chỉnh chính sách, Bộ GD-ĐT phải công bố lộ trình thực hiện để học sinh và phụ huynh có thời gian chuẩn bị, tránh tình trạng thay đổi liên tục khiến các em không kịp thích nghi.

Bạn đọc Thi Lam đề nghị việc đổi mới cần có lộ trình cụ thể để bảo đảm công bằng cho học sinh. Theo bạn đọc, thi chuyên theo khối không những chưa chắc giảm tải mà còn có thể làm tăng áp lực học tập.

Một số ý kiến đề xuất kéo dài thời gian chuẩn bị ít nhất 2 năm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của các lứa học sinh THCS đang ôn luyện chuyên sâu theo phương thức tuyển sinh hiện hành.