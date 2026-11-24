Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) dự tiệc cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại Manila hôm 18-11 - Ảnh: AP

Nhân chuyến thăm Philippines của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, Nhà Trắng công bố gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 2,4 tỉ USD cho Manila, gồm hơn 2 tỉ USD vốn vay và 400 triệu USD tài trợ quân sự, nhằm giúp Philippines tăng cường năng lực răn đe tại Biển Đông.

Cam kết với đồng minh

Theo báo South China Morning Post, các nhà phân tích lưu ý phần lớn nguồn tiền trong gói hỗ trợ này thực chất đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt từ trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận đây là những chương trình được khởi động dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo ông Chester Cabalza - nhà sáng lập Viện Hợp tác phát triển và An ninh quốc tế tại Manila, gói hỗ trợ hướng đến củng cố các căn cứ quân sự thuộc Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường giữa hai nước, phát triển hệ thống quân sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng đám mây và nâng cao khả năng phối hợp của lực lượng vũ trang Philippines.

Ông Santiago Castillo - nhà phân tích quốc phòng và an ninh tại FACTS Asia tại Manila - nhận định cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028 ở cả Mỹ và Philippines là một trong những yếu tố thúc đẩy động thái này.

Hai nước đều đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, giữa lúc cam kết an ninh của Washington đối với khu vực bị đặt dấu hỏi.

Theo ông Castillo, khoản hỗ trợ vừa thể hiện cam kết của Mỹ đối với nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Philippines, vừa cho phép Washington hỗ trợ đồng minh mà không phải trực tiếp can dự quá sâu vào quá trình phát triển năng lực quốc phòng của nước này.

Nguồn lực này cũng sẽ giúp Manila có thêm lựa chọn để tăng cường năng lực răn đe trước Trung Quốc tại Biển Đông.

Thông qua việc hỗ trợ Philippines, Mỹ cũng phát đi thông điệp sẵn sàng hỗ trợ các đối tác trong khu vực, đồng thời trấn an đồng minh trong bối cảnh nguồn lực của Mỹ phải dàn trải cho nhiều cuộc xung đột kéo dài.

Bài toán tự lực của Philippines

Các tàu chiến của Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Úc diễn tập trên vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ngày 7-4 - Ảnh: AFP

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý khoản vay này có thể đi kèm những điều kiện ràng buộc, khiến Philippines phụ thuộc hơn vào các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Do đó, ông Cabalza cho rằng Philippines cần tìm cách tận dụng hỗ trợ từ Mỹ để xây dựng năng lực của chính mình.

"Thông điệp rất đơn giản: Mỹ trao cho Manila chiếc cần câu, chứ không phải con cá. Chúng tôi hỗ trợ Philippines ở vạch xuất phát, nhưng họ phải tự chạy. Điều đó có nghĩa là phải tăng cường sức mạnh của chính mình", ông nói và nhấn mạnh mục tiêu của các liên minh là nhằm "xây dựng năng lực của mỗi bên để đóng góp vào quan hệ đối tác".

Trong khi đó ông Jomari Jesus Tan - giảng viên Đại học Santo Tomas - cho rằng Manila có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận các loại vũ khí hiện đại, đồng thời đảm nhận vai trò lớn hơn trong bảo đảm an ninh quốc gia thông qua hợp tác với Washington mà không bị bó buộc bởi ngân sách quốc phòng hằng năm.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc xây dựng hạ tầng trong nước để tạo dựng năng lực răn đe trước Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian.

Ông Piasentini thì không cho rằng việc hỗ trợ là dấu hiệu cho thấy Mỹ giảm cam kết an ninh. Đây còn là nguồn lực bổ sung cho những cam kết mà Washington đã đưa ra trước đó.

Philippines cũng được một số quan chức Mỹ xem là hình mẫu về chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Tại Đối thoại Shangri-La hồi tháng 5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đánh giá cao việc Manila tăng 12% ngân sách dành cho hiện đại hóa lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Dù vậy, ông cũng không loại trừ Washington có thể muốn duy trì sự gắn kết của Philippines với Mỹ bằng cách bảo đảm quân đội nước này tiếp tục dựa vào viện trợ của Mỹ, đồng thời tin tưởng vào sự bền chặt của liên minh song phương.