Nguyễn Thế Trường (chủ tài khoản TikTok "Natipong SritongIn") làm việc với điều tra viên - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an Thành phố đã phát hiện tài khoản TikTok "Natipong SritongIn" đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Trường là người đã tạo lập và sử dụng tài khoản tiktok "Natipong SritongIn".

Tài khoản TikTok "Natipong SritongIn".

Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Qua rà soát ngẫu nhiên 5 video, Cơ quan Công an xác định các đoạn video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ.

Cơ quan chức năng xác định các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Công an TP.HCM yêu cầu người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Công an Thành phố đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực, hãy lưu đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Không đăng lại video hoặc chia sẻ đường dẫn công khai khiến nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền.