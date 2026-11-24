U17 Morocco ghi bàn thắng gỡ hòa kịch tính ở phút bù giờ thứ 9 trước U17 Trung Quốc - Ảnh: FIFA

U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi pressing tầm cao, liên tục áp sát và gây sức ép ngay bên phần sân đối phương. Chiến thuật này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đại diện châu Á có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 2.

Sau tình huống cướp bóng trong chân đội trưởng Ismail El Aoud bên phía U17 Morocco, Zhao Songyuan băng xuống đối mặt hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo mang áo số 9 xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút hiểm hóc, đưa U17 Trung Quốc vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới sớm, U17 Morocco lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông của U17 Trung Quốc. Ngược lại, những pha chuyển đổi trạng thái nhanh với Zhao Songyuan làm mũi nhọn tiếp tục tạo ra không ít sóng gió cho khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, U17 Morocco vẫn duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, khi hàng công chưa thể tạo ra khác biệt, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 57.

Từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Zhao Songyuan tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự Morocco để ghi bàn thứ hai cho riêng mình, nâng tỉ số lên 2-0.

Tưởng chừng đã nắm chắc lợi thế, U17 Trung Quốc bất ngờ để đối thủ rút ngắn cách biệt chỉ 7 phút sau đó. Phút 64, hậu vệ Nan Zixun phạm lỗi với cầu thủ U17 Morocco trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu phạt đền.

Trên chấm 11m, Ziyad Baha dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Jiang Yuhan để thắp lại hy vọng có điểm cho đại diện châu Phi.

Sau bàn thua, U17 Trung Quốc chuyển sang ưu tiên phòng ngự và rút chân sút chủ lực Zhao Songyuan khỏi sân ở phút 76. Trong khi đó, U17 Morocco dồn lực tấn công, liên tục tìm cách đưa bóng vào vòng cấm nhưng chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với chiến thắng dành cho U17 Trung Quốc, Rami Lougmani bất ngờ ghi bàn gỡ hòa cho Morocco sau đường căng ngang của đồng đội.

Không chấp nhận kết quả hòa, ban huấn luyện U17 Trung Quốc sử dụng hai quyền khiếu nại liên tiếp, yêu cầu trọng tài xem lại tình huống qua công nghệ hỗ trợ video. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, trọng tài vẫn quyết định công nhận bàn thắng.

Hòa 2-2, U17 Trung Quốc có được điểm số đầu tiên nhưng vẫn đứng thứ ba bảng H với hiệu số -5. Trong khi đó, U17 Morocco có 4 điểm, tạm xếp thứ hai, còn U17 Tây Ban Nha là đội dẫn đầu bảng sau hai lượt trận.