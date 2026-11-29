Lốc xoáy trên vịnh Xuân Đài gần lồng bè người dân - Ảnh: cắt từ clip

Chiều 29-11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, Đắk Lắk, cho biết khoảng 17h cùng ngày, một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại khu phố Tân Thạnh, khiến 6 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng.

Trong đó 3 căn nhà bị lốc xoáy cuốn sập phần mái che phía trước. Ba căn còn lại bị tốc ngói, bay mái tôn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Trận lốc diễn ra nhanh, kéo dài khoảng 5-10 phút.

Không chỉ xuất hiện trên đất liền, lốc xoáy còn hình thành trên vịnh Xuân Đài, khu vực gần các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân. Tuy nhiên, vụ việc không gây thiệt hại về người, tài sản trên biển cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Hiện địa phương đang thống kê, ước tính thiệt hại.

Lốc xoáy cuốn sập phần mái của một hộ dân ở khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài - Ảnh: A.T.

Sạt lở bờ sông Kỳ Lộ kéo dài hơn 500m, ăn sâu vào đất nông nghiệp tại xã Phú Mỡ - Ảnh: A.T.

Khu vực sạt lở trên ĐT. 647 đoạn qua xã Phú Mỡ - Ảnh: A.T.

Một lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường - Ảnh: A.T.

Cùng ngày, tình hình mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và các khu vực ven sông ở miền núi tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở.

Tại sông Kỳ Lộ, đoạn dưới chân cầu Đồng Hội, thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, mưa lũ những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 500m, ăn sâu vào diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, cho biết các điểm sạt lở dọc sông Kỳ Lộ qua địa bàn ảnh hưởng đến gần 80 hộ dân.

Về lâu dài, xã dự kiến hỗ trợ người dân trồng tre để giữ bờ sông, suối, đồng thời tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Kỳ Lộ nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở.

Trong ngày 29-11, UBND xã Phú Mỡ cũng chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện, máy móc và nhân lực khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở trên tuyến ĐT647 qua địa bàn.

Đáng chú ý, các điểm sạt lở này từng xuất hiện trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nay tiếp tục bị sạt lở trở lại sau những trận mưa lớn trong những ngày qua.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, sáng 29-11, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sông Ba đang giảm dần. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông này tiếp tục duy trì, dao động ở mức báo động 1; các sông khác ở dưới mức báo động 1.

Các địa phương được cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ và ngập lụt gồm: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, phường Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Phú Mỡ, Xuân Lãnh và Xuân Phước.