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Đắk Lắk bố trí 18 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao, nhiều khu dự kiến khởi công tháng 12

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra chiều 16-11.

Đắk Lắk bố trí 18 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: LÊ TRUNG

3.000 hộ dân cần bố trí tái định cư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, chiều dài tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh khoảng 98,68km, đi qua 13 xã, phường.

Qua rà soát sơ bộ có khoảng 5.589 ngôi nhà, thửa đất và 6 tổ chức bị ảnh hưởng, với khoảng 3.025 hộ cần bố trí tái định cư.

UBND tỉnh đã thống nhất địa điểm 18 khu tái định cư (khoảng 157ha) và 5 khu cải táng (khoảng 9,75ha), giao 3 ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Đến nay 20/23 khu đã được UBND cấp xã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng (gồm 15/18 khu tái định cư và 5/5 khu cải táng).

Còn 3 khu tái định cư chưa hoàn thành thủ tục quy hoạch, gồm khu Phú Tân 1 (xã Ô Loan) hiện đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để phê duyệt quy hoạch (dự kiến phê duyệt trong ngày 17-11). 

Khu Phú Lương và khu Nam Bình 1 (phường Đông Hòa) đang thực hiện thủ tục lấy ý kiến quy hoạch của các đơn vị, dự kiến hoàn thành, phê duyệt quy hoạch trước ngày 25-11.

Về kết quả thực hiện, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh thực hiện 6 khu tái định cư và 3 khu cải táng, tất cả các khu đã hoàn thành thủ tục quy hoạch. Dự kiến khởi công 5 khu trong tháng 12-2026 và 4 khu tái định cư còn lại trong tháng 1-2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An thực hiện 6 khu tái định cư và 2 khu cải táng. Dự kiến khởi công 7 khu trong tháng 12-2026 và khu Phú Tân 1 trong tháng 2-2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa thực hiện 6 khu tái định cư, trong đó khu Hòa Kiến (4,19ha) đã triển khai thi công từ cuối tháng 10-2026.

Trong 5 khu còn lại, 2 khu dự kiến khởi công trong tháng 12, 3 khu dự kiến trong tháng 1 đến tháng 2-2027.

Đắk Lắk bố trí 18 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG

Lưu ý chất lượng các khu tái định cư, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi cũ!

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật thông tin về phương án hướng tuyến của dự án liên quan đến phạm vi giải phóng mặt bằng. Hướng dẫn đôn đốc các chủ đầu tư chuẩn bị để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tập trung giải quyết ngay hồ sơ thuộc thẩm quyền.

Ông cũng lưu ý đến chất lượng của các khu tái định cư, để người dân khi về ở thì phải đảm bảo chất lượng, hạ tầng phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Các khu cải táng phải làm cho đẹp.

Ông đề nghị các ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư về xây dựng, đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định. 

Tập trung làm sao để xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ đã đăng ký. Cố gắng phấn đấu trong tháng 12 tới khởi công các khu đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và khởi công một lần.

Các xã, phường chuẩn bị hồ sơ và những điều kiện cần thiết để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến chính ngay sau khi được bàn giao cột mốc và thực hiện.

"Rà soát, thống kê các khu vực, diện tích đất có thể bàn giao sớm để phục vụ khởi công, thi công dự án. Xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể", ông Triết đề nghị.

Đắk Lắk bố trí 18 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Ảnh 4.TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang được dốc toàn lực đẩy nhanh nhờ sự quyết liệt của chính quyền, nhà đầu tư và đồng thuận từ người dân TP.HCM.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: tái định cư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam giải phóng mặt bằng

    Dòng sự kiện: Đường sắt cao tốc

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