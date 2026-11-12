TP.HCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Công trường cầu vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ tất bật thi công - Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dài 54km là dự án đặc biệt quan trọng nằm trong danh mục 8 tuyến đường sắt đô thị đang được TP.HCM triển khai để hoàn thành vào năm 2030. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Tháng 12-2025, sau khi UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã tổ chức lễ động xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Đến cuối tháng 10-2026, nhà đầu tư và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của dự án.

Thông tin chi tiết dự án - Đồ họa: THUẬN VĂN

Với dự án này, UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý đường sắt đô thị TP là chủ đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến đầu tháng 11-2026, có 565/571 trường hợp đã được phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt tỉ lệ 98,95% (15 trường hợp không thu hồi đất, chỉ thu hồi vật kiến trúc hoặc không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ). Diện tích đất đã bàn giao cho nhà đầu tư 117,3/205,6ha đạt tỉ lệ 57,07%.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao 100% mặt bằng cho dự án sẽ được hoàn thành trong quý 4-2026. Đồng thời, các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng cũng được đẩy nhanh việc di dời, bảo đảm hoàn thành và bàn giao mặt bằng hạ tầng kỹ thuật.

Chi tiết tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (dữ liệu tính đến đầu tháng 11/2026) - Bảng biểu: ĐỨC PHÚ

Công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đóng vai trò quan trọng, là bước đệm để hiện thực hóa trục giao thông huyết mạch, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM đến khu đô thị đô thị Cần Giờ tiềm năng.

Khi đưa vào khai thác vào năm 2029, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ giải quyết bài toán ùn tắc và cô lập giao thông tồn tại cho khu vực Cần Giờ. Đồng thời, góp phần đưa khu vực này bứt phá trở thành một khu đô thị du lịch biển tầm cỡ, đưa TP.HCM tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị biển hiện đại, phát triển bền vững và toàn diện.

Hình ảnh một số địa điểm triển khai thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ:

Khu sân khấu Sen Hồng thuộc Khu B công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành, TP.HCM) được bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình nhà ga Bến Thành (điểm đầu dự án) - Ảnh: THUẬN VĂN



Rào chắn được lắp đặt, máy móc và thiết bị cũng được tập kết bên trong khu vực thi công nhà ga Bến Thành của tuyến. Các công trình cũ bên trong khu đất được bàn giao mặt bằng cũng được tháo dỡ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vị trí xây dựng ga Tân Thuận (giai đoạn 2) nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giữa đường Nguyễn Thị Thập đến đường Lý Phục Man) thuộc phường Tân Thuận, TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Một trong 3 bãi triển khai đúc dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (thuộc phường Tân Mỹ TP.HCM). Đây cũng là một phần khu vực sẽ triển khai xây dựng ga Tân Mỹ (đường 15B) trong giai đoạn 2 của dự án - Ảnh: THUẬN VĂN



Toàn cảnh khu vực thi công cầu vượt sông Soài Rạp nối xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, TP.HCM) - Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động để thi công cầu vượt sông Soài Rạp - Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi song song với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, nhập vào hành lang đường Rừng Sác để tiến đến xã Cần Giờ - Ảnh: THUẬN VĂN