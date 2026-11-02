Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo người Việt tránh một số khu vực ở Matxcơva sau cảnh báo khủng bố

Tsaritsyno là một quần thể cung điện, bảo tàng và công viên nằm ở phía nam thủ đô Matxcơva của Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-11, TTXVN đưa tin vào hôm 31-10 giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại khu bảo tàng - công viên Tsaritsyno.

Theo đại sứ quán, chính quyền sở tại đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin và tạm thời hạn chế tiếp cận Tsaritsyno.

Cộng đồng người Việt Nam được khuyến nghị tạm thời không đến khu bảo tàng và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo mới, không tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại tại đây, đồng thời chú ý thận trọng khi đến những nơi công cộng đông người.

Người dân được đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng Nga và các kênh thông báo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc này, vào hôm 1-11 giờ địa phương, Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã bắt giữ một thiếu niên người Nga để phục vụ điều tra vì đe dọa thực hiện tấn công khủng bố tại Tsaritsyno.

Theo FSB, thiếu niên này đã đăng tải lên Tik Tok những bức ảnh bản thân mặc trang phục tác chiến, đeo mũ trùm kín mặt và cầm một vật có hình dạng giống súng tự động.

Ngoài ra, đối tượng còn đăng các bức ảnh chụp tại khu Tsaritsyno kèm dòng chú thích: "Tôi đã tìm được một địa điểm".

FSB cho biết các cơ quan chức năng đang xem xét những thủ tục tố tụng tiếp theo để khởi tố vụ án. Cơ quan này cũng ghi nhận sự phối hợp của phía Mỹ trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra.